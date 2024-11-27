РФ отводит самолеты от Украины: что на это указывает

Число бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 вблизи Украины уменьшилось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.

Ту-95. Фото из открытых источников

По данным платформы, в целом совершен перелет 5 бортов Ту-95МС из двух авиабаз "Энгельс-2", "Приволжский" на "Белая", Дальний Восток. 8 Ту-160 на авиабазе "Оленья", начиная с 20 ноября, тоже отсутствуют.

"Спутниковый снимок авиабазы "Энгельс-2" за утро 26.11 тоже подтверждает информацию об уменьшении количества бортов", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 08:35 26 ноября на авиабазе находились:

3 борта Ту-95МС.

2 борта Ту-160.

11 бортов тактической авиации.

“Впрочем, уже в течение дня 26 ноября на Энгельс-2 с Дальнего Востока снова прилетели 2 Ту-160. Число бомбардировщиков постоянно меняется, с чем это связано нам неизвестно”, — сообщают на платформе.

Общее количество стратегических бомбардировщиков Ту-95/160 по состоянию на 26 ноября — 20 единиц:

"Оленья" – 10 Ту-95МС.

"Энгельс-2" – 3 Ту-95МС. (4 Ту-160 по состоянию на 19:00).

"Дягилево" – 3 Ту-95МС.

“О снаряженных крылатыми ракетами бортах – известно о 2 бортах Ту-95МС на авиабазе "Оленья". Стоит добавить 3 Ту-95МС и 4 Ту-160, которые находятся на авиабазе Энгельс-2, зарядку которых отследить невозможно”, — уточняется в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия не прекращает производство ракет, при этом длительное время оккупанты не устраивали массированных и комбинированных воздушных атак на территорию Украины. Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, сколько ракет могли накопить вражеские войска и сколько могут максимально запустить.

Подробнее о количестве ракет читайте по ссылке.