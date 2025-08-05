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РФ отменила мораторий на ракеты средней дальности: озвучена новая опасность для Украины

Николай Маломуж отметил, что ракеты средней дальности способны поражать цели на дистанции до 2000 километров.

5 августа 2025, 11:50
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Клименко Елена

Российская Федерация упразднила мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности, действовавший еще с советских времен. Он обязывал Москву не только сократить количество таких вооружений, но и прекратить их производство. Об этом рассказал экспредседатель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире "24 Канала".

РФ отменила мораторий на ракеты средней дальности: озвучена новая опасность для Украины

Фото: из открытых источников

"Это был целый ряд — восемь международных соглашений, которые Россия подписала и официально ратифицировала. Она якобы их придерживалась, но на самом деле тайно продолжала производство", — сказал Маломуж.

По его словам, РФ хранила на складах советские ракеты, несмотря на обязательства по их ликвидации. Среди них – "Искандеры", Х-55, Х-555, Х-101, которые сейчас активно применяются против Украины.

"Очевидно, эти боеприпасы были скрыты, хотя Россия уверяла, что они уничтожены. На самом же деле она планировала сохранить их для возможного военного сценария", — пояснил генерал.

Маломуж подчеркнул, что после начала полномасштабной войны РФ больше не пытается скрывать наличие этого вооружения, а стремится легитимировать его использование. Снятие моратория дает Кремлю формальный повод открыто наращивать производство и применение ракет.

"Фактически речь идет о развязанных руках — теперь они могут официально запускать ракеты малой дальности (до 1000 км) и средней дальности (до 2000 км), что несет угрозу не только Украине, но и странам Евросоюза", — подытожил Маломуж.

Как уже писали "Комментарии", Украина уже владеет средствами для перехвата реактивных беспилотников типа "Шахед". Детали о новых видах вооружения будут обнародованы в соответствующее время, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.



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