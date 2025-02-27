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РФ открыла в оккупации концлагерь: шокирующие подробности

Враг открыл на оккупированных территориях новый фильтрационный лагерь

27 февраля 2025, 19:32
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Марьян Ощановский

Для жителей захваченных в 2024 году украинских населенных пунктов российские оккупанты развернули новый фильтрационный лагерь на 1000 человек.

РФ открыла в оккупации концлагерь: шокирующие подробности

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Как сообщает Центр национального сопротивления, людей принудительно свозят в лагерь для проверки на предмет сотрудничества с силами обороны Украины. При этом каждому лицу в обязательном порядке выдают паспорт гражданина РФ.

"Россияне прямо сейчас фактически совершают геноцид и уничтожают нацию в центре Европы", — подчеркнули в Центре сопротивления.

Центр национального сопротивления отслеживает сотрудников лагерей и лиц, причастных к функционированию таких лагерей.

В Центре сопротивления напомнили, что преступления против человечности не имеют срока привлечения к ответственности, поэтому никто не избежит расплаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-rozgornuly-novyj-filtratsijnyj-tabir-na-tot/
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