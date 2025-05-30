РФ открыла новый фронт: названы серьезные угрозы для украинского тыла

В Сумской области идет эвакуация гражданского населения из населенных пунктов, которые находятся под постоянной угрозой обстрелов и боевых действий. Это связано с активными попытками армии РФ продвинуться в глубь украинской территории. Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в своем обращении, сейчас вывозят жителей из 202 населенных пунктов, находящихся в зоне риска. За последние четыре дня эвакуировали более 500 человек.

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Параллельно с этим в приграничных районах наблюдается усиление боевой активности со стороны врага. Как заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии для ТСН.ua, россияне продолжают активно применять тактику малых штурмовых групп. Они пытаются прорываться вглубь Сумской области, в частности, в районах населенных пунктов Басовка и Журавка. Также фиксируется расширение направлений атак — в частности, в сторону Веселовки и Владимировки.

Эти группы каждый день пытаются пересекать украинскую границу, несмотря на значительные потери. Украинские защитники регулярно отбивают атаки, уничтожая противника, однако новые подразделения продолжают наступление по приказу командования РФ. По информации пограничников, Россия еще раньше начала накопление сил в Курской области, и эти ресурсы сейчас задействованы для давления на украинские приграничные территории.

Как уже писали "Комментарии", российские силы сумели перерезать важную транспортную артерию между Покровском и Константиновкой, что существенно усложнило оперативную ситуацию на этой части Донбасса, сообщил военный эксперт Иван Ступак. По его словам, за последние три недели российская армия воспользовалась слабыми местами в украинской обороне. Это позволило осуществить локальное продвижение в направлении Покровска и Константиновки.