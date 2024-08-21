РФ отказывается от ключевого требования на переговорах: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что позиция России по переговорам, основанная на "текущих реалиях на земле", утратила свою актуальность. Об этом он, в частности, заявил в эфире "Эспрессо".
Переговоры Украины и РФ
По его словам, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не предлагает ничего нового, только повторяет то, что уже было сказано. Действительно, говорит Ступак, он может делать громкие заявления, но важные стратегические и геополитические вопросы озвучиваются только по указаниям Кремля, передавая это своей многомиллионной аудитории. На самом деле у него более миллиона подписчиков, добавил эксперт.
Ступак напомнил, что российская сторона, будь то Путин, Песков или Медведев, всегда настаивала на том, что переговоры могут начаться только с учетом "текущих реалий на земле", и это не подлежит обсуждению.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил , что после прорыва российской границы и боев в Курской области Кремль не собирается идти на переговоры до "полного разгрома врага". По его словам, в последнее время якобы была возможность переговоров, однако теперь она исчезла.
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