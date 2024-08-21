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РФ отказывается от ключевого требования на переговорах: о чем идет речь

Россия вынуждена отказаться от своей ключевой переговорной позиции «учет реалий на земле»

сегодня, 13:54 comments1453
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Ткачик Олеся

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что позиция России по переговорам, основанная на "текущих реалиях на земле", утратила свою актуальность. Об этом он, в частности, заявил в эфире "Эспрессо".

РФ отказывается от ключевого требования на переговорах: о чем идет речь

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По его словам, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не предлагает ничего нового, только повторяет то, что уже было сказано. Действительно, говорит Ступак, он может делать громкие заявления, но важные стратегические и геополитические вопросы озвучиваются только по указаниям Кремля, передавая это своей многомиллионной аудитории. На самом деле у него более миллиона подписчиков, добавил эксперт.

Ступак напомнил, что российская сторона, будь то Путин, Песков или Медведев, всегда настаивала на том, что переговоры могут начаться только с учетом "текущих реалий на земле", и это не подлежит обсуждению.

"Сначала российские позиции были сильнее. Но когда возникла ситуация с Курщиной, они не ожидали этого. Формулировка "с учетом текущих реалий на земле" полностью дискредитировала себя. Сейчас россияне ищут алгоритмы выхода из ситуации. Хотя заявлено, что никаких переговоров не произойдет. Но они точно будут позже, когда россияне окончательно определятся с позицией", – подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил , что после прорыва российской границы и боев в Курской области Кремль не собирается идти на переговоры до "полного разгрома врага". По его словам, в последнее время якобы была возможность переговоров, однако теперь она исчезла.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nichogo-novogo-ne-generue-viyskoviy-ekspert-stupak-proanalizuvav-zayavu-medvedeva
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