РФ определилась с новой стратегической целью после взятия Покровска: какой город под угрозой

Если российским войскам удастся захватить Покровск, следующей их вероятной целью может стать Константиновка. Этот самый южный город агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, расположенный на севере Донецкой области, отметил в интервью Радио НВ военный эксперт Иван Ступак.

Бои в Донецкой области

По его мнению, российские войска пытаются охватить Покровск с запада, перерезав соединяющую его с Павлоградом дорогу.

"И если посмотреть еще шире, то, вероятнее всего, это мое мнение, Константиновка — это, возможно, вторая большая цель, которую себе россияне могут поставить", — заявил он.

Для выполнения своих планов россиянам необходимо приблизиться к Константиновке по трем направлениям — через Часов Яр, Торецк и Покровск.

"Да, кто-то скажет: "Камон, там такое расстояние безумно". Но вот этими большими охватами можно минимизировать потери среди личного состава, и, с трех сторон [атаковав], получить большие территориальные достижения. Я думаю, что Константиновка и близлежащие населенные пункты станут целью №2, большой стратегической целью", – убежден Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта, как в свое время Бахмут или Авдеевка, об этом заявил военный Кирилл Сазонов. По его словам, сравнение Покровска и Бахмута не случайно. "Покровск-Мирноград" имеет жилую застройку и промзону. Даже при минимальной сопротивления там можно держаться полгода железно, грамотным – вечно, считает военный. При этом, по его словам, как и Бахмут, стратегического значения Покровск не имеет, только политическое.







