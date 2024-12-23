РФ определилась с новой стратегической целью после взятия Покровска: какой город под угрозой

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Ткачик Олеся
Если российским войскам удастся захватить Покровск, следующей их вероятной целью может стать Константиновка. Этот самый южный город агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, расположенный на севере Донецкой области, отметил в интервью Радио НВ военный эксперт Иван Ступак.
Бои в Донецкой области
По его мнению, российские войска пытаются охватить Покровск с запада, перерезав соединяющую его с Павлоградом дорогу.
Для выполнения своих планов россиянам необходимо приблизиться к Константиновке по трем направлениям — через Часов Яр, Торецк и Покровск.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта, как в свое время Бахмут или Авдеевка, об этом заявил военный Кирилл Сазонов. По его словам, сравнение Покровска и Бахмута не случайно. "Покровск-Мирноград" имеет жилую застройку и промзону. Даже при минимальной сопротивления там можно держаться полгода железно, грамотным – вечно, считает военный. При этом, по его словам, как и Бахмут, стратегического значения Покровск не имеет, только политическое.
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