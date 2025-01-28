РФ определилась с главной целью на февраль: что известно о планах врага

В феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

РФ наступает на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"На Покровском направлении враг пытается развивать наступление на левом фланге. Получив отпор в населенном пункте Удачное, возобновляет штурмовые действия южнее, активно лезет на восточную часть Успеновки", — рассказал Станислав Бунятов.

По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.

"Нам нужно понимать, что Украина – сплошная территория, которая внутри нет никаких границ. Они только на картах", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины больше, чем потери США во время вооруженных конфликтов во Вьетнаме и Корее. По его словам, обе стороны понесли потери в "сотне тысяч жертв". Он сравнил Мариуполь по величине с американским Денвером и напомнил, что этот город был полностью разрушен войсками РФ.

Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики потеряли в Торецке 50 военных погибшими, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алексом". "На Торецком направлении день был довольно жаркий. Россияне снова выдвигались своим боевым порядком "цыганский лагерь" на позиции Сил обороны в районе Нелиповки. Думаю, вы уже поняли, что в основном использовали советский автопром и даже несколько старых ББМ", — рассказал военный. По словам офицера ВСУ, "была драка", в результате которой 50 врагов погибли.