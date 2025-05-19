РФ опередила Украину по дронам: что говорят военные

Армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская.

РФ массово применяет дроны. Фото из открытых источников

Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером в использовании дронов на поле боя.

Он отметил, что российские операторы анализируют погодные условия, используют попутный ветер для увеличения дальности полета, действуют слаженно и системно.

Егор Фирсов заявил, что ранее украинские атаки вынуждали российскую армию искать новые решения. Теперь, по его словам, инициатива в технологическом противостоянии перешла к противнику.

Волонтер Мария Берлинская, специализирующаяся на дронах, заявила, что Россия приближается к возможности запускать более тысячи ударных дронов в сутки.

По словам волонтера, Москва выстроила целенаправленную государственную политику в области военных технологий, привлекла десятки тысяч инженеров, наладила кооперацию с иностранными партнерами, включая Китай, Северную Корею и Иран, и инвестировала в разработку и производство миллиарды долларов.

По ее словам, Украина опирается на простые и дешевые решения по гражданскому рынку с опорой на энтузиастов, в то время как российская сторона перешла к масштабным, глубоко научным и промышленным проектам, что может изменить баланс сил на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска — район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.