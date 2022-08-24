РФ обстреляла поезд в Днепропетровской области: есть много погибших и раненых людей

Российские захватчики обстреляли ракетами железнодорожную станцию, расположенную в поселке Чаплино Днепропетровской области. Стало известно, что в настоящее время погибли 15 человек, еще 50 были ранены. Вражеские ракеты попали прямо в вагоны. Об этом заявил Владимир Зеленский во время заседания Совбеза ООН.

"Я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, прямо по вагонам. На данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 — ранены. Спасатели работают, но, количество людей еще может вырасти", – рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден объявил о рекордной военной помощи Украине в День Независимости. США в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд. долларов для украинской армии. В сообщении говорится, что Соединенные Штаты Америки привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем сегодня транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США оружия и оборудования, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине. Он добавил, что вооружение будет передано через Инициативу содействия безопасности Украине. Джо Байден отметил, что эти средства позволят Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары для обеспечения продолжения обороны в долгосрочной перспективе.