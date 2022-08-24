logo

BTC/USD

21676.74

ETH/USD

1671.07

LTC/USD

57.26

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ обстреляла поезд в Днепропетровской области: есть много погибших и раненых людей
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ обстреляла поезд в Днепропетровской области: есть много погибших и раненых людей

К настоящему моменту убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 - ранены

сегодня, 21:40
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российские захватчики обстреляли ракетами железнодорожную станцию, расположенную в поселке Чаплино Днепропетровской области. Стало известно, что в настоящее время погибли 15 человек, еще 50 были ранены. Вражеские ракеты попали прямо в вагоны. Об этом заявил Владимир Зеленский во время заседания Совбеза ООН.

РФ обстреляла поезд в Днепропетровской области: есть много погибших и раненых людей

Российские военные нанесли ракетный удар по станции Чаплино (Иллюстративное фото из открытых источников)

Глава государства сообщил о погибших и пострадавших людях.

"Я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, прямо по вагонам. На данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 — ранены. Спасатели работают, но, количество людей еще может вырасти", – рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден объявил о рекордной военной помощи Украине в День Независимости. США в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд. долларов для украинской армии. В сообщении говорится, что Соединенные Штаты Америки привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем сегодня транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США оружия и оборудования, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине. Он добавил, что вооружение будет передано через Инициативу содействия безопасности Украине. Джо Байден отметил, что эти средства позволят Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары для обеспечения продолжения обороны в долгосрочной перспективе.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=09wMncvA5-Q&feature=youtu.be
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!