РФ никогда не уменьшит свои требования по Украине: детали меморандума

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Ткачик Олеся
Пауза в переговорах связана с ожиданием россиян проекта меморандума с условиями, как говорит Дональд Трамп, "на какие люди могут согласиться" , говорит нардеп Николай Княжицкий.
Переговоры Украины и РФ
Впрочем, политик сомневается, что россияне впишут в меморандум что-то новое, отличное от своих требований, выдвинутых в Стамбуле в 2022 году.
При этом политик добавил, что в Белом доме пока убеждены, что если войну нельзя завершить силовым способом, то нужны переговоры. Впрочем, вынудить силой кремлевского диктатора Владимира Путина к этому не выходит. Как результат, говорит политик, используют уговоры.
Пока Штаты продолжают поставлять оружие, утвержденное еще Байденом (его общий объем даже больше, чем в 2024-м), предоставляют разведданные, не отменяют ни одного санкционного пакета — наоборот, Трамп их продлил. Но выйти полностью, безболезненно, пока не выходит.
Политик в очередной раз подчеркнул, что ничтожен шанс того, что российский меморандум приведет хотя бы к перемирию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин убежден в том, что он купил Украину у Трампа.
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