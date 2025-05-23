РФ никогда не уменьшит свои требования по Украине: детали меморандума

Пауза в переговорах связана с ожиданием россиян проекта меморандума с условиями, как говорит Дональд Трамп, "на какие люди могут согласиться" , говорит нардеп Николай Княжицкий.

Переговоры Украины и РФ

Впрочем, политик сомневается, что россияне впишут в меморандум что-то новое, отличное от своих требований, выдвинутых в Стамбуле в 2022 году.

"Если в этот раз требования будут меньше — это означало бы, что они признают: за эти три года терпели поражение. Но по публиковавшим Bloomberg деталям видно, что Путин наоборот уверен в победе. Следовательно, уступок ждать не стоит. Они теоретически возможны, но это маловероятно", – говорит нардеп.

При этом политик добавил, что в Белом доме пока убеждены, что если войну нельзя завершить силовым способом, то нужны переговоры. Впрочем, вынудить силой кремлевского диктатора Владимира Путина к этому не выходит. Как результат, говорит политик, используют уговоры.

"Вместо давления США предложили Путину столько "пряников", сколько он не получит даже после захвата Киева. Но это не сработало. Трамп уже признал: Путин не хочет мира, он хочет продолжения войны. Это усиливает желание администрации США свернуть свое участие и переложить все на Европу", – говорит Княжицкий.

Пока Штаты продолжают поставлять оружие, утвержденное еще Байденом (его общий объем даже больше, чем в 2024-м), предоставляют разведданные, не отменяют ни одного санкционного пакета — наоборот, Трамп их продлил. Но выйти полностью, безболезненно, пока не выходит.

Политик в очередной раз подчеркнул, что ничтожен шанс того, что российский меморандум приведет хотя бы к перемирию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин убежден в том, что он купил Украину у Трампа.



