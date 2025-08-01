РФ неожиданно добилась успехов на двух направлениях: где большая угроза

Российские войска активно давят не только на востоке, но и на южном направлении — кафиры стремятся сохранять темп наступления на нескольких участках одновременно. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что на сегодняшний день существует по меньшей мере два угрожающих направления, где ситуация требует особого внимания.

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По его словам, главная цель врага остается неизменной – покровско-константиновское направление. Российским силам там постепенно удается продвигаться, что создает все большее количество рисков для украинских защитников.

"Снова уменьшается эта 'горловина' вокруг Покровска. Теперь это уже 15 километров. По моим субъективным оценкам, если она будет меньше 10 километров, тогда вопрос выхода из города станет максимально актуальным, чтобы можно было безопасно выйти и вывести технику, оборудование и боеприпасы", — пояснил Ступак.

Отдельную угрозу аналитик видит и на южном фланге – Запорожское направление, а именно в районе населенного пункта Степногорск. По его мнению, ситуация там обостряется.

"Россияне сейчас активно штурмуют Степногорск. Это Запорожская область ближе к реке Днепр. Поселок расположен на высоте", – подчеркнул Ступак.

Само расположение на возвышенности делает этот населенный пункт важным тактически. В случае его захвата враг сможет вести артиллерийский огонь и запускать дроны-разведчики по южным окрестностям Запорожья, что угрожает безопасности города.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска продолжают наступление в направлении города Доброполье — последнего большого населенного пункта на пути к полному окружению Покровска. По данным The Telegraph, захват этого стратегического города может позволить РФ установить контроль над всей Донецкой областью — территорией, на которую Путин претендует как на часть своих максималистских планов.