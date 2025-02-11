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РФ не случайно ударила по газовым месторождениям Украины: что задумал Кремль

РФ стремится усадить Украину за стол переговоров и заставить ее заключить новое транзитное соглашение

сегодня, 11:05
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Ткачик Олеся

Массированная атака россиян на газовые месторождения Украины совпала с началом поставок газа венгерской компанией МЕТ International AG, зарегистрированной в Швейцарии, в Молдавскую ГРЭС в Приднестровье. Оплата будет производиться на гранты РФ, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. При этом он напомнил, что накануне так называемый президент так называемого ПМР отказался от помощи Европейского Союза в энергообеспечении.

РФ не случайно ударила по газовым месторождениям Украины: что задумал Кремль

Транзит газа

"Совпадение? Не думаю. Поскольку после непродления транзитного контракта с Газпромом с 1 января Кремль начал разыгрывать карту ПМР — "Киев и Кишинев замораживают людей в ПМР". После провала этой провокации произошла массированная атака на газовые месторождения Украины с целью посадить ее за стол переговоров по заключению нового транзитного соглашения с политическими, а не только экономическими, преференциями для РФ", — считает Омельченко.

Кроме того, эксперт напомнил, что транзит российского газа никак не связан с энергообеспечением Украины. Проблемы у потребителей возникают исключительно в результате российского ракетно-дронового террора и низкого уровня заполненности ПХГ, добавил Омельченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Еврокомиссия на самом деле не требует от Украины возобновить транзит российского газа. По его информации, Украина ЕК предложила, по шантажу Венгрии, провести переговоры по возможному заключению нового контракта на транзит газа по территории Украины. Но нигде нет требования, что они должны быть из РФ, указывает эксперт.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036py515YH48GTktdUojh56D5QCGwB6YrwrKmFMGz2mCPi2HrtYeZVrAQ87DdY6fwSl&id=100003665867954
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