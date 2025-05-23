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РФ не откажется от летнего наступления: что на это указывает

Кремль имитирует переговорный процесс и не отказывается от намерений продолжать наступление

23 мая 2025, 23:44
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Марьян Ощановский

Низкий уровень российской делегации в Стамбуле продемонстрировал отношение Кремля к переговорному процессу.

РФ не откажется от летнего наступления: что на это указывает

РФ продолжит наступление. Фото из открытых источников

По словам политолога Александра Антонюка, враг не только де-факто отверг предложения сесть за стол реальных переговоров, но и попытался демонстративно попрать Украину.

"С точки зрения Путина, его встреча с Владимиром Зеленским невозможна, потому что в Украине нелегитимна власть. Поэтому российский диктатор решил не ехать в Стамбул. Украина же отправила на переговоры делегацию значительно более высокого уровня, в которую включила топовых чиновников и специалистов в своих сферах", — подчеркнул Александр Антонюк.

По его мнению, Кремль не откажется от летней наступательной кампании, поскольку в российской армии считают, что летом благоприятное время для наступления – теплая, сухая погода и много зелени, где можно скрыть личный состав.

"Вероятно, Кремль уже принял решение о проведении летней наступательной операции. Россияне надеются совершить прорыв, чтобы усилить свои переговорные позиции с Украиной. Очевидно, продолжение военных действий Москва согласовала с Китаем. Кроме того, Кремль рассчитывает принудить Европу к еще большим уступкам за счет собственной неуступчивости. На сегодня конструктивные переговоры с РФ маловероятны. То, что будет происходить на переговорном треке в ближайшие недели – это однозначно будет бутафория со стороны России", — отметил он.

По словам политолога, если Украина сохранит поддержку Запада и будут ужесточены санкции против РФ, то ближе к сентябрю у Кремля возникнет необходимость, продиктованная военной и экономической ситуацией, начать предметные переговоры. Со своей стороны, добавил он, Украина должна все это время демонстрировать США нежелание России договариваться о мире.



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Источник: https://vezha.com.ua/viyna/rosiya-ne-vidmovytsya-vid-litnogo-nastupu/
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