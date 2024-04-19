РФ не отказалась от планов убить Зеленского В разведке объяснили почему

Президент Владимир Зеленский и военно-политическое руководство страны представляют серьезную угрозу для страны-агрессора России, отметил Андрей Юсов. Именно поэтому, по его словам, спецслужбы России постоянно готовят на них покушения.

Владимир Зеленский

Как подчеркнул Андрей Юсов, все эти покушения свидетельствуют о том, что Украина сопротивляется, и это очень не нравится агрессору.

Как добавили представители разведки, все эти покушения, в том числе и попытка организовать покушение на президента Владимира Зеленского в Польше, должны показать миру то, что он имеет дело не с цивилизованным противником. По его словам, Россия является коварным террористическим государством, спокойно использующим наиболее отвратительные методы ведения войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Польше был задержан гражданин этой страны, готовивший покушение на президента Владимира Зеленского. По сообщению СБУ, этот мужчина по собственной инициативе сконтактировался с командованием вооруженных сил страны-агрессора и выразил желание работать на него. В частности, он собирал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Эта информация должна была помочь вражеским спецслужбам спланировать покушение на президента Украины. Известно, что украинские спецслужбы передали информацию о завербованном агенте польской стороне. Там его идентифицировали и задержали. Суд ему избрал меру пресечения в виде временного ареста.

На информацию о подготовке покушения на Зеленского на территории Польши отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев. По его больному мнению, эта информация может свидетельствовать о том, что на Западе было принято решение ликвидировать украинского президента.