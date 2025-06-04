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РФ не на шутку обеспокоена: назван важный момент удара СБУ по Крымскому мосту

Благодаря масштабной работе хакеров СБУ получила доступ к камерам наблюдения на мосту.

сегодня, 19:50
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Клименко Елена

Украина снова ударила по Крымскому мосту — уже в третий раз. Несмотря на заверения пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии повреждений, у российских властей — серьезная обеспокоенность. Но не из-за разрушения. Как сообщил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала, главный шок вызвала сама операция украинских спецслужб.

РФ не на шутку обеспокоена: назван важный момент удара СБУ по Крымскому мосту

Фото: из открытых источников

По словам Ступака, мост является одним из самых охраняемых объектов в России — рядом с Кремлем и резиденциями Путина. Его защищают из воздуха и воды, патрулируют катера и водолазы, а также оснащены датчиками и сенсорами.

Однако СБУ удалось незаметно доставить более тонны взрывчатки прямо к опоре моста под носом у врага. Хотя сам мост не разрушен полностью, попытка считается успешной с точки зрения прорыва обороны. И это точно не последняя атака.

Ступак также напомнил, что накануне, 19 мая, украинские дроны уничтожили российскую РЛС "Нева" и склады на платформах в Черном море, лишив РФ возможности следить за движением дронов и лодок в направлении Крыма. Это, вероятно, являлось частью подготовки к атаке на мост.

Украинские киберспециалисты из СБУ провели масштабную хакерскую операцию, получив доступ к системам видеонаблюдения моста, что позволило подобрать идеальный момент для подрыва, когда не было чередования водолазов. Ступак не исключает, что для доставки взрывчатки могли использоваться подводные дроны.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил прогноз, что война в Украине может завершиться к лету 2026 года. В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов очертил возможные условия, при которых это станет возможным.

 



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