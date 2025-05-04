РФ не будет делать реальные шаги для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал перемирие. Фото из открытых источников

Глава государства напомнил, что РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном прекращении огня уже 54 дня.

"Для Украины перемирие возможно в любой момент, однако оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать дипломатии настоящий шанс. Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему следовало подумать о том, как закончить свою войну. Требуются три вещи: более жесткие санкции против России, продолжение поддержки Украины и существенное усиление оборонного сотрудничества по всей Европе. Россия должна понять, что европейцы способны себя защитить", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной". По его словам, ВСУ покинули позиции, потому что очень плотно начали работать дроны на оптоволокне, сбросы с дронов и артиллерия. "Россияне уничтожили одну нашу САУшку, бронетехнику и укрытие, после чего быстро залетели на мотоциклах в деревню. Наша пехота не выдержала давления и начала Убегать", — сообщил он.