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РФ наступает на юге: существует ли угроза оккупации Запорожья

Враг прибегает к тактическим наступательным действиям

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

На Запорожском направлении российские захватчики готовят тактические штурмовые действия вблизи нескольких населенных пунктов в области.

РФ наступает на юге: существует ли угроза оккупации Запорожья

Россияне возобновили штурмы на Запорожье. Фото из открытых источников

Однако, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, для полномасштабного наступления на город Запорожье у россиян нет достаточных сил.

“Россияне через военных корреспондентов будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику. Кураховское направление они рассматривают как часть возможных действий в Запорожской области", – отметил Андрей Коваленко.

Как известно, ранее западные СМИ написали о планах наступления армии РФ на Запорожском направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики все ближе к тому, чтобы захватить Кураховский укрепрайон в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на все усилия на Кураховском направлении, командирам не удается стабилизировать ситуацию. "Проблемы те же: тотальное преимущество противника в живой силе, технике и средствах поражения, дефицит защитников подразделениях, просчеты в оценке основных направлений удара противника", — констатировал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 11 ноября существенно продвинулись недалеко от населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день. Враг смог продвинуться на несколько километров", — рассказал военный "Алекс". Таким образом, отметил офицер ВСУ, российские оккупанты уменьшили расстояние до Днепропетровской области с 11 км до 9 км.



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Источник: https://t.me/weukrainetv/83167
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