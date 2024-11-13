РФ наступает на юге: существует ли угроза оккупации Запорожья

На Запорожском направлении российские захватчики готовят тактические штурмовые действия вблизи нескольких населенных пунктов в области.

Россияне возобновили штурмы на Запорожье. Фото из открытых источников

Однако, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, для полномасштабного наступления на город Запорожье у россиян нет достаточных сил.

“Россияне через военных корреспондентов будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику. Кураховское направление они рассматривают как часть возможных действий в Запорожской области", – отметил Андрей Коваленко.

Как известно, ранее западные СМИ написали о планах наступления армии РФ на Запорожском направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики все ближе к тому, чтобы захватить Кураховский укрепрайон в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на все усилия на Кураховском направлении, командирам не удается стабилизировать ситуацию. "Проблемы те же: тотальное преимущество противника в живой силе, технике и средствах поражения, дефицит защитников подразделениях, просчеты в оценке основных направлений удара противника", — констатировал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 11 ноября существенно продвинулись недалеко от населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день. Враг смог продвинуться на несколько километров", — рассказал военный "Алекс". Таким образом, отметил офицер ВСУ, российские оккупанты уменьшили расстояние до Днепропетровской области с 11 км до 9 км.