РФ наращивает темпы наступления: сколько территорий потеряла Украина за 2024 год

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Кречмаровская Наталия
Темпы продвижения оккупантов угрожающие – во второй половине 2024 года враг захватил значительное количество территории Украины.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Глава волонтерского фонда "Вернись живым", военный и аналитик Тарас Чмут рассказал, сколько территорий захватили оккупанты в течение 2024 года.
Аналитик отметил, много ли это, каждый определяет для себя, однако в 2023 году Украина потеряла около 540 кв. км и при этом освободила около 430 кв. км территорий.
По его словам, больше всего его смущает то, что к концу 2024 года российские захватчики существенно нарастили динамику наступления.
По его словам, оккупация дается России огромным количеством потерь техники, боеприпасов и людей.
Напомним, что ситуация на линии боевого столкновения остается сложной — оккупанты не жалеют техники и живой силы, чтобы прорвать оборону. Однако, как писал портал "Комментарии", ситуация может значительно ухудшиться.
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