РФ наращивает темпы наступления: сколько территорий потеряла Украина за 2024 год

Темпы продвижения оккупантов угрожающие – во второй половине 2024 года враг захватил значительное количество территории Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Глава волонтерского фонда "Вернись живым", военный и аналитик Тарас Чмут рассказал, сколько территорий захватили оккупанты в течение 2024 года.

"Ключевая цифра — мы потеряли около 3600 кв.км территорий по всем направлениям: Херсонщина, Запорожье, Донетчина, Луганщина, Харьковщина", — отметил он.

Аналитик отметил, много ли это, каждый определяет для себя, однако в 2023 году Украина потеряла около 540 кв. км и при этом освободила около 430 кв. км территорий.

По его словам, больше всего его смущает то, что к концу 2024 года российские захватчики существенно нарастили динамику наступления.

"Если в июне это было около 100 кв. км в месяц и 3,4 кв. км в сутки, то в сентябре это уже стало ~400 кв. км в месяц и 13,4 кв. км в сутки! Пик пришел на ноябрь – 610 кв. км в месяц и 20,3 кв.км в сутки" – отметил Чмут.

По его словам, оккупация дается России огромным количеством потерь техники, боеприпасов и людей.

“Соотношение потерь уже вышло на уровень Второй мировой на отдельных участках. Но враг продолжает двигаться и двигаться", — подытожил Чмут.

Напомним, что ситуация на линии боевого столкновения остается сложной — оккупанты не жалеют техники и живой силы, чтобы прорвать оборону. Однако, как писал портал "Комментарии", ситуация может значительно ухудшиться.

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