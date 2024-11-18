РФ наращивает силы и создает новые бригады: Умеров сделал тревожное заявление о силе врага

По его словам, Россия привлекает в свои ряды наемников из разных регионов мира, включая Африку, Азию, а также военных из Северной Кореи. Умеров объяснил, что сотрудничество с КНДР вызвано проблемами с мобилизацией в самой России.

"Они используют многих – наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество", — подчеркнул министр.

В то же время Украина активно работает над формированием сил, способных противостоять этой угрозе. По словам Министра, приоритетом для Украины являются оборонные и стабилизационные операции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр обороны Умеров сделал заявление об изменениях о мобилизации . Министр обороны Рустем Умеров заявил, что у него есть предложения для обсуждения в Кабинете министров по ситуации с "бусификацией" во время мобилизации в Украине. По его словам, в приоритете стоит защита страны, поэтому следует отходить от "болезненных вопросов для населения".

Рустем Умеров на брифинге отреагировал на проблемы с мобилизацией в Украине. По его словам, этот процесс в значительной степени зависит от врага, увеличивающего численность своего личного состава. Однако Умеров отметил изменения, которые уже были осуществлены по мобилизации в Украине.

