РФ наращивает армию в Украине: новые данные

Численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

РФ увеличивает армию. Фото из открытых источников

По словам Александра Сырского, россияне ежемесячно увеличивают свою группировку на 8-9 тысяч, то есть в год это выходит 120-130 тысяч. Исходя из этих данных, РФ ежемесячно отправляет на фронт на 8-9 тысяч человек больше, чем теряет из-за ранения, гибели и дезертирства.

По словам Александра Сырского, 1 января 2025 года российская группировка войск, которая участвует в боевых действиях в Украине, насчитывала 603 тысяч военных, а сегодня уже составляет 623 тысячи.

"Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", – заявил Александр Сырский.

По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.

"Если взять подготовленный мобилизационный ресурс противника – тех, кто проходил военную службу, военную подготовку, – он составляет около 5 млн человек. А мобилизационный ресурс – 20 млн. Представьте их потенциал", – добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.