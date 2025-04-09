РФ наращивает армию в Украине: новые данные

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Марьян Ощановский
Численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
РФ увеличивает армию. Фото из открытых источников
По словам Александра Сырского, россияне ежемесячно увеличивают свою группировку на 8-9 тысяч, то есть в год это выходит 120-130 тысяч. Исходя из этих данных, РФ ежемесячно отправляет на фронт на 8-9 тысяч человек больше, чем теряет из-за ранения, гибели и дезертирства.
По словам Александра Сырского, 1 января 2025 года российская группировка войск, которая участвует в боевых действиях в Украине, насчитывала 603 тысяч военных, а сегодня уже составляет 623 тысячи.
По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.
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