РФ нанесла смертельный удар по северной границе Украины: поразительные последствия военного преступления

На Сумщине в результате российских атак погибли три человека, еще 13 получили ранения. Информацию о последствиях обстрелов обнародовала Национальная полиция Украины на своей странице в Facebook, систематически фиксирующая военные преступления.

В Хутор-Михайловской общине трагедия унесла жизни двух братьев в возрасте 37 и 33 лет. Кроме того, ранения получили двое мужчин — 54 и 40 лет. В Великописаревской общине во время атаки вражеских дронов погиб 62-летний мужчина, а еще один местный житель 55 лет получил травмы.

В Эсманьской общине удар управляемой авиабомбой нанес ранения четверо гражданским: мужчинам 69 и 61 лет, а также женщинам 50 и 73 лет. В Ворожбянской общине в результате попадания вражеского беспилотника в гражданский автомобиль травмированы двое мужчин в возрасте 64 и 65 лет. В Хотинской общине 69-летний мужчина получил ранения при атаке вражеского дрона.

Сумская городская община также пострадала от ударов беспилотных летательных аппаратов. Ранения получили мужчины 28 и 49 лет, а также 23-летний юноша в городе.

Национальная полиция продолжает документировать все факты военных преступлений в Сумской области, систематизируя информацию для дальнейших расследований.

Кроме этого, 18 марта в селе Уздица Глуховщины произошел трагический инцидент с участием детей. Двое ребят в возрасте 13 и 10 лет нашли предмет, похожий на детонатор. В результате взрыва старший парень получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу. Этот случай еще раз подчеркивает риски для гражданского населения во время военных действий и необходимости постоянной бдительности.

