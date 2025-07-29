РФ нанесла адский удар по колонии в Запорожье: много жертв и раненых

В ночь на 29 июля российские террористические войска нанесли серию жестоких ударов по нескольким населенным пунктам Запорожской области. Под огнем оказались гражданские объекты, среди которых исправительное учреждение, где, по официальной информации, погибли 16 человек, еще 35 получили ранения разной степени тяжести. О масштабной атаке сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, значительные повреждения получили административные сооружения, частные жилые дома, а также сама колония.

Фото: 24 Канал

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Полностью разрушены помещения исправительного заведения, повреждены дома рядом", — отметил Федоров.

По уточненным данным, оккупанты совершили восемь авиаударов по Запорожскому району, предположительно применяя фугасные авиационные бомбы (ФАБы). Основным объектом атаки стало пенитенциарное учреждение.

"16 человек погибли, еще 35 получили ранения. Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью", — добавил глава ОВА.

Всего за сутки, по данным военной администрации, российские войска нанесли 672 удара по 14 населенным пунктам региона. Среди них — Беленькое, Железнодорожное, Белогорье, Малиновка, Новоандреевка, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Каменское, Малая Токмачка, Волшебное и другие.

Россияне применили разные типы вооружения:

· 10 авиаударов;

· 461 дрон, преимущественно FPV, для поражения инфраструктуры;

· 189 артиллерийских обстрелов;

· обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов в Пологовском районе пострадала 81-летняя женщина. Также зафиксировано 24 случая повреждения частных домов, квартир и хозяйственных построек.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 28 июля Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив 331 средство воздушного поражения, среди которых были ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.