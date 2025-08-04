Перемирие в Украине пока выглядит абсолютно нереалистичным. В то же время, в случае его установления существенно повысится риск вторжения России в страны НАТО. Причиной этого станет прекращение потерь в живой силе и технике, что позволит стране-агрессору накапливать ресурсы.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

Такую оценку ситуации дал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Главреду. По его словам, сейчас Россия ежемесячно мобилизует от 30 до 40 тысяч человек. Приблизительно такое же количество ее военных ежемесячно погибает на фронте в Украине. Если же потери прекратятся, страна-агрессор станет накапливать человеческий ресурс. За полгода перемирия русская армия может пополниться на 180-240 тысяч человек.

"Даже мобилизация не понадобится. А если РФ начнет мобилизацию, то будет еще 500 тысяч. И с мобилизацией за полгода РФ сможет накопить более 700 тысяч человек. Сейчас группировка российских оккупационных войск в Украине насчитывает 700 тысяч человек. Россияне смогут эти 700 тысяч оставить в разделе 0,000, а другие на страны Балтии и на Финляндию", – отмечает Коваленко.

Также специалист подчеркнул, что, говоря о военной технике, стоит отметить, что у России сейчас достаточно артиллерии. А наблюдавшееся в последнее время сокращение потерь среди танков и ББМ объясняется не изменением тактики, а уменьшением имеющейся техники в вооруженных силах РФ.

"В среднем за последние три месяца россияне теряли 120-130 танков ежемесячно, раньше — 250-300 танков. В случае перемирия эти танки не будут теряться, поэтому за полгода в РФ накопится 600-900 танков. Да, это будут старые и восстановленные танки, но определенное количество будет сделано 0 Но будет несколько сделано. прорыва Сувальского коридора", – говорит Коваленко.

По мнению эксперта, перемирие могло бы быть выгодно Путину, ведь позволило бы накопить ресурсы. Однако нынешняя стратегия Кремля базируется на постоянном давлении и ведении наступательных действий.

"Он не может остановиться. Хотя логично и рационально было бы остановиться, накопить ресурсы и начать операцию с новой силой, по новым направлениям и на новых фронтах. Но Путин не может терять время ни в Украине, ни в Европе", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что под Волчанском против Украины воюют наемники из Китая, Пакистана и стран Африки. Президент Владимир Зеленский посетил военных, держащих оборону на Волчанском направлении. Встреча состоялась в подразделениях 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

"Был сегодня с нашими воинами, защищающими страну под Волчанском. Пообщался с командирами — обсудили ситуацию на передовой, динамику боев, оборону города", — сообщил президент.

По словам Зеленского, особое внимание уделили теме дронов — как по обеспечению, так и их эффективному применению. Поднимались также вопросы рекрутинга и прямого финансирования бригад.

