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Лиля Воробьева
Перемирие в Украине пока выглядит абсолютно нереалистичным. В то же время, в случае его установления существенно повысится риск вторжения России в страны НАТО. Причиной этого станет прекращение потерь в живой силе и технике, что позволит стране-агрессору накапливать ресурсы.
Наступление РФ (фото из открытых источников)
Такую оценку ситуации дал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Главреду. По его словам, сейчас Россия ежемесячно мобилизует от 30 до 40 тысяч человек. Приблизительно такое же количество ее военных ежемесячно погибает на фронте в Украине. Если же потери прекратятся, страна-агрессор станет накапливать человеческий ресурс. За полгода перемирия русская армия может пополниться на 180-240 тысяч человек.
Также специалист подчеркнул, что, говоря о военной технике, стоит отметить, что у России сейчас достаточно артиллерии. А наблюдавшееся в последнее время сокращение потерь среди танков и ББМ объясняется не изменением тактики, а уменьшением имеющейся техники в вооруженных силах РФ.
"В среднем за последние три месяца россияне теряли 120-130 танков ежемесячно, раньше — 250-300 танков. В случае перемирия эти танки не будут теряться, поэтому за полгода в РФ накопится 600-900 танков. Да, это будут старые и восстановленные танки, но определенное количество будет сделано 0 Но будет несколько сделано. прорыва Сувальского коридора", – говорит Коваленко.
По мнению эксперта, перемирие могло бы быть выгодно Путину, ведь позволило бы накопить ресурсы. Однако нынешняя стратегия Кремля базируется на постоянном давлении и ведении наступательных действий.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что под Волчанском против Украины воюют наемники из Китая, Пакистана и стран Африки. Президент Владимир Зеленский посетил военных, держащих оборону на Волчанском направлении. Встреча состоялась в подразделениях 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
По словам Зеленского, особое внимание уделили теме дронов — как по обеспечению, так и их эффективному применению. Поднимались также вопросы рекрутинга и прямого финансирования бригад.