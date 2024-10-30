РФ накопила 120 тысяч военных на фронте: удержат ли ВСУ оборону

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что ситуация на Покровско-Кураховском направлении остается очень напряженной, хотя россиянам не удалось прорвать оборону ВСУ. По его словам, несмотря на значительное численное преимущество российских сил, украинские войска сохраняют управляемость и проводят активную оборону, нанося противнику значительные потери.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Жмайло отметил, что на юге, включая Крым, Херсонскую и Запорожскую области, находятся около 200 тысяч российских военных, а на Покровско-Кураховском направлении – около 120 тысяч, что оказывает серьезное давление на ВСУ. Он подчеркнул, что, хотя ситуация с артиллерийским обеспечением украинских войск улучшилась, дефицит пехотных подразделений остается ощутимым.

Для укрепления обороны на наиболее критических участках идет переброска резервов: в Торецк направлен 14-й полк беспилотных систем, а к северу от Кураховского водохранилища – части 128-й бригады и президентской бригады. Жмайло также отметил, что главной задачей россиян является контроль над трассой Н15, по которой происходит поставка ВСУ. В Селидове противник пытается выровнять линию столкновения для дальнейшего наступления в сторону Покровска.

"Например, если двигаться с севера на юг, то Торецк усиливается 14-м полком сил беспилотных систем. Севернее Кураховского водохранилища должны прибыть отдельные подразделения 128-й бригады, а также подразделения президентской бригады. Ситуация остается крайне трудной. Главная задача — продвижение. в Богоявлении и соседних направлениях. Россияне пытаются прорваться к трассе Н15, чтобы перекрыть основную артерию поставок украинских войск, которые держат оборону в Курахово. эксперт.

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