Российские захватчики существенно нарастили численность личного состава на Курском направлении, увеличив численность военных до 45 тысяч, заявил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник.

ВСУ замедлили наступление в Курской области. Фото из открытых источников

"Если говорить о данных из открытых источников, то до начала проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, — от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", — рассказал Вадим Мысник.

По словам спикера, россияне увеличивают интенсивность обстрелов Курской области.

"В минувшие сутки враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по району Курской области -127 обстрелов, в том числе выпустил 37 КАБов", — сообщил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время последней попытки наступления на границе с Курской областью в районе села Новый Путь в Глушковском районе, несмотря на прорыв границы, украинская армия не смогла существенно продвинуться вглубь российской территории. "Тот факт, что украинские войска, прорвавшие российскую оборону к югу от Нового Пути, не смогли продвинуться далеко и были остановлены минными полями и российской бомбардировкой, может означать, что этот сектор не является слабым местом российской обороны", — говорится в статье Forbes .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США серьезно восприняли предупреждение Владимира Путина о том, что РФ сочтет Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина нанесет вглубь российской территории удар ракетами дальнего радиуса действия западного производства, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон. Кирби. "Это не риторика, которую мы не слышали от Путина раньше. Да, мы воспринимаем эти комментарии всерьез", — сказал Джон Кирби.