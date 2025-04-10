РФ накапливает силы: существует ли угроза для Сум

На данном этапе у России нет значительных сил для захвата крупных населенных пунктов или областных центров, в частности Харькова и Сум, заявил Герой Украины, командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Виталий Литвин.

РФ наступает в Сумской области. Фото из открытых источников

Военный сообщил, что опрокидывание сил происходит за сутки. При этом он отметил, что все перемещения противника отслеживаются со спутников с помощью БПЛА, подразделений радиоэлектронной и технической разведки.

"Большие передвижения войск сейчас без ведома Сил обороны сделать практически невозможно. Если они будут делать большие опрокидывания сил, то это будет через сутки и это будет заметно", — подчеркнул Виталий Литвин.

По его словам, у Украины уже есть опыт таких вражеских операций, которые проводились с территории РФ в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. По его словам, оккупанты применяют оперативно-тактическую авиацию для сброса управляемых авиабомб, которыми терроризируют приграничные территории.

Он считает, что РФ постарается сделать буферную зону в Харьковской и Сумской областях. По его словам, это россиянам нужно для того, чтобы оправдать какие-либо военные действия на территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.