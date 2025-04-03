Еще в прошлом году россияне ставили своей целью получить контроль над Боровой в Харьковской области, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

РФ готовит наступление в Харьковской области. Фото из открытых источников

"В своих попытках россияне стерли несколько дивизий, в том числе 20-й армии РФ. Наша бригада и подразделения рядом стали непреодолимым препятствием на этом направлении. Некоторый период россияне предпринимали отчаянные попытки дойти и перейти реку Оскол, сопровождавшиеся непрерывными атаками, горами трупов и в результате потерей наступательного потенциала врага. Этим мы воспользовались, уволив населенный пункт Надежда и улучшив тактическое положение еще на некоторых участках", — рассказал Максим Жорин.

По его словам, сейчас ВСУ фиксируют, как РФ накапливает новые силы и готовит новые подразделения для опрокидывания, чтобы вернуться в план по выходу к реке Оскол. Он выразил сомнения, что у россиян и на этот раз что-нибудь получится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России и Украине необходимо прийти к согласию, поскольку ни одна сторона не получит желаемого, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог. Спецпредставитель заявил, что Дональд Трамп может заняться российскими активами, если не удастся заключить мир. "Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть транспортируемой по всему миру незаконной нефти. 70% российской нефти идет через Балтику. но на самом деле это можно прекратить", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское военное командование решило отказаться от эвакуации своих раненых солдат в Запорожской области, сообщило партизанское движение "Атеш". Агент "Атеш" из числа военнослужащих 70-го полка ВС РФ сообщил, что командование приняло решение отказаться от эвакуации раненых солдат. В движении отметили, что оккупанты в Запорожской области все чаще используют тактику малых групп без применения техники, поэтому в случае ранения никто не выезжает для осуществления эвакуации.