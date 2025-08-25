РФ накануне зимы готовит коварное преступление в отношении Украины: озвучен опасный прогноз

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние удары России по Украине, подчеркнув, что целью агрессора является нарушение подготовки Украины к зимнему периоду. Он отметил, что удары нацелены не только на электрические и тепловые поколения, но и на добычу природного газа.

Фото: из открытых источников

Это произошло во время брифинга президента с премьер-министром Норвегии, находящимся в Киеве. Зеленский заметил, что Россия пытается дестабилизировать энергетическую систему Украины, чтобы усложнить подготовку к зиме. Он также поблагодарил Норвегию за ее помощь в обеспечении энергетической безопасности Украины, в частности, из-за выделения средств на закупку газа.

"Мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине для закупки газа, ведь это помогает обеспечить нормальные условия жизни для украинцев. Прошлой зимой, благодаря нашему сотрудничеству, более миллиона семей получили тепло", – сказал Зеленский.

Что касается последних атак России, то Сумщина стала одной из наиболее пострадавших областей. Враг обстреливал регион весь день и ночь, используя "Шахеды" и КАБы. В результате атак в Песчанском старостате разрушены дома, а также повреждены АЗС и жилой дом. Шесть человек получили ранения. Кроме того, без электричества остались части Белопольской и Ворожбянской общин, где была повреждена подстанция.

Как уже писали "Комментарии", Россия редко применяет крылатые ракеты "Калибр" во время ракетных атак на Украину — в среднем раз в месяц. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, только в 2024 году было несколько случаев, когда атаки происходили чаще.