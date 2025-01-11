РФ надеется снова загнать Украину в ловушку и разрушить способность к сопротивлению

Публичный дискурс о "скором мире" крайне негативно влияет на морально-психологическое состояние нашей армии, сообщил политолог Михаил Басараб.

Переговоры Украины и РФ

По его убеждению, с первых дней полномасштабной войны разговоры по этой теме имели деструктивные последствия и для общества, и для войска. И тогда, и сейчас, говорит эксперт, ожидание простого и быстрого окончания войны, в конце концов, демотивирует украинцев и в тылу, и на передовой.

"С высокой вероятностью можем предполагать, что вбросы в наше информационное пространство о "скором мире" являются хорошо спланированной спецоперацией соответствующих служб РФ", — говорит Басараб.

Политолог подчеркивает, что России на данном этапе войны нужен не мир, врага интересуют дискуссии среди украинцев о мире.

"И даже если бы переговоры начались, то россияне их намеренно затягивали бы, продолжая боевые действия, чтобы разрушать нашу способность к сопротивлению. Вспомните Минские договоренности. Весь переговорный процесс вокруг них был ценен для россиян сам по себе, поскольку пока шла война, происходили длительные бесперспективные разговоры о мире, которого якобы можно достичь просто и быстро", — говорит политолог.

По его словам, ключевым индикатором возможного начала реального разговора о мире с Москвой будет прекращение боевых действий.

"Сначала прекращение боевых действий со стороны россиян, а затем мирные переговоры. А не сначала мирные переговоры, а затем окончание войны. Реальные мирные переговоры начнутся только тогда, когда россияне не смогут продолжать войну", – убежден Басараб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп получил от Байдена весомый козырь на переговорах с Путиным.



