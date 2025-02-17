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Ткачик Олеся
Команда американского президента Дональда Трампа хочет помочь своему партнеру Владимиру Путину, которого планирует оттащить от Китая. Именно поэтому, отмечает политический эксперт Александр Кочетков в Эр-Рияде, могут выдвинуть к Украине требования реабилитации тех, кто принимал участие "во внутриукраинском конфликте". А также требование разрешить пойти на выборы всем деятелям и партиям Украины.
Украина и Россия
Эксперт прогнозирует, что после этого в Украине сразу появятся партии, которые за мир "на всю голову", а для этого нужно находить взаимопонимание с Москвой и даже признать, что якобы и Украина виновата в том, что на нее напали.
А еще, прогнозирует Кочетков, вынырнут партии "трезвых прагматиков", которые за восстановление и развитие Украины. А для этого нужны дешевая энергия и финансы, а дешевые энергоносители, ядерное топливо и дурацкие деньги — ведь они в России.
По убеждению эксперта, скрыто пророссийские партии получат поддержку у уставшего и отчаявшегося населения Украины, а еще больше у тех украинцев, которые уже три года за границей, и в нашей ситуации ориентируются только по пиар-кампаниям в соцсетях.
При этом эксперт подчеркнул, что первоочередной задачей новой Верховной Рады будет убрать Конституцию Украины намерение стать членом НАТО. Кроме того, новый парламент может даже изменить Конституцию и указать, что Украина является парламентской республикой, и президента будут избирать народные депутаты.
По его убеждению, этот сценарий даже страшнее военного поражения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кого из европейцев Трамп может позвать на переговоры по прекращению войны в Украине.
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