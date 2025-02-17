РФ начинает против Украины «политическую СВО»: главные риски для государства

Команда американского президента Дональда Трампа хочет помочь своему партнеру Владимиру Путину, которого планирует оттащить от Китая. Именно поэтому, отмечает политический эксперт Александр Кочетков в Эр-Рияде, могут выдвинуть к Украине требования реабилитации тех, кто принимал участие "во внутриукраинском конфликте". А также требование разрешить пойти на выборы всем деятелям и партиям Украины.

Украина и Россия

Эксперт прогнозирует, что после этого в Украине сразу появятся партии, которые за мир "на всю голову", а для этого нужно находить взаимопонимание с Москвой и даже признать, что якобы и Украина виновата в том, что на нее напали.

А еще, прогнозирует Кочетков, вынырнут партии "трезвых прагматиков", которые за восстановление и развитие Украины. А для этого нужны дешевая энергия и финансы, а дешевые энергоносители, ядерное топливо и дурацкие деньги — ведь они в России.

"Более того, появятся партии фронтовиков и волонтеров, которые называют Путина исключительно "х*йлом", а Россию — п*дорашкой, но финансироваться они будут из Кремля через наших бизнесменов, для которых деньги не пахнут. Они будут жестко требовать репараций от проклятого агрессора — в виде тех же дешевых энергоносителей... То есть, восстановление нашей энергетической и финансовой зависимости от недоимперии", — отметил Кочетков.

По убеждению эксперта, скрыто пророссийские партии получат поддержку у уставшего и отчаявшегося населения Украины, а еще больше у тех украинцев, которые уже три года за границей, и в нашей ситуации ориентируются только по пиар-кампаниям в соцсетях.

При этом эксперт подчеркнул, что первоочередной задачей новой Верховной Рады будет убрать Конституцию Украины намерение стать членом НАТО. Кроме того, новый парламент может даже изменить Конституцию и указать, что Украина является парламентской республикой, и президента будут избирать народные депутаты.

"И выберут! Какую-нибудь новую реинкарнацию Виктора Медведчука. Которая начнет не в глуповатом турборежиме, а спокойно, взвешенно и системно "снимать противоречия и убирать разногласия, приведшие к войне" (хотя тогда война у нас уже будет называться "вынужденной СВО со стороны дружественной России"). А дальше — только шаг к созданию союзного государства с братскими славянскими народами. И все это под снисходительные кивки со стороны США, Китая и ЕС", — отметил эксперт.

По его убеждению, этот сценарий даже страшнее военного поражения.

"В политическом "СВО" рискуем разгромно проиграть благодаря собственной тупости и алчности", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кого из европейцев Трамп может позвать на переговоры по прекращению войны в Украине.





