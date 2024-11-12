РФ начала воплощение нового плана «усмирения» Украины: детали

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Ткачик Олеся
Россия попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, ведь не способна добиться победы на поле боя, отметил в эфире "Эспрессо" директор New geopolitics Research Network Consortium for Defense Information Михаил Самусь.
Владимир Путин
По его словам, главной угрозой для Украины есть внутренняя нестабильность. При этом эксперт подчеркнул, что Россия всегда пытается посеять хаос внутри страны, как это было столетие назад, так и сейчас.
При этом Самусь подчеркнул, что для дестабилизации в Украине Россия использует различные инструменты, в частности, вопрос мобилизации, который становится фактором угрозы внутренней стабильности. По его мнению, Украине нужно искать эффективные подходы к мобилизации, чтобы укреплять государство, а не создавать внутренние угрозы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на фронте. В частности, передовые подразделения 20-й мотострелковой дивизии противника, очевидно, прорвались в село Дальнее, южнее Курахово. Именно поэтому оборона Кураховского "выступления", вероятно, входит в завершающую стадию.
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