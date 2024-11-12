РФ начала воплощение нового плана «усмирения» Украины: детали

Россия попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, ведь не способна добиться победы на поле боя, отметил в эфире "Эспрессо" директор New geopolitics Research Network Consortium for Defense Information Михаил Самусь.

Владимир Путин

По его словам, главной угрозой для Украины есть внутренняя нестабильность. При этом эксперт подчеркнул, что Россия всегда пытается посеять хаос внутри страны, как это было столетие назад, так и сейчас.

"Украина не проиграла эту войну военным путем. Россия не сможет нас победить военным образом. Да, действительно они могут продвинуться еще на несколько километров, но победить Украину военным путем они не способны. Поэтому сейчас дестабилизация внутренней ситуации в Украине является главным приоритетом РФ", — пояснил эксперт.

При этом Самусь подчеркнул, что для дестабилизации в Украине Россия использует различные инструменты, в частности, вопрос мобилизации, который становится фактором угрозы внутренней стабильности. По его мнению, Украине нужно искать эффективные подходы к мобилизации, чтобы укреплять государство, а не создавать внутренние угрозы.

"Мы должны изменять систему мобилизации. Это должен быть рекрутинг, мотивация и уважение к гражданам Украины, которые служат в ВСУ. Также очень важен в этом контексте вопрос демобилизации и ротации действующих военнослужащих. Все эти вопросы обсуждаются, впрочем, недостаточно коммуникируются на уровне государства и общества", — подчеркнул Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на фронте. В частности, передовые подразделения 20-й мотострелковой дивизии противника, очевидно, прорвались в село Дальнее, южнее Курахово. Именно поэтому оборона Кураховского "выступления", вероятно, входит в завершающую стадию.



