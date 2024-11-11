РФ начала наступление на Запорожье: первые подробности

Российские захватчики 11 ноября существенно продвинулись недалеко от населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Враг продвинулся в сторону Гуляйполя. Фото из открытых источников

"На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день. Враг смог продвинуться на несколько километров", – рассказал военный "Алекс".

Таким образом, отметил офицер ВСУ, российские оккупанты уменьшили расстояние до Днепропетровской области с 11 км до 9 км.

Он добавил, что сообщил о наступлении россиян "не для нытья, а для того, чтобы люди понемногу раздувались и собирали раму".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина. Российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям. "Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях – это может произойти со дня на день", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимного украинского чиновника. Зеленский проводит пересмотр кандидатур на замену Маркаровой в должности посла Украины в США. Посольство Украины в Вашингтоне пока не предоставило комментарий по этому вопросу.