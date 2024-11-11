logo

BTC/USD

86629.59

ETH/USD

3261.39

LTC/USD

75.77

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ начала наступление на Запорожье: первые подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ начала наступление на Запорожье: первые подробности

Противник наступает в районе Гуляйполя в Запорожье

11 ноября 2024, 23:44 comments6476
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики 11 ноября существенно продвинулись недалеко от населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

РФ начала наступление на Запорожье: первые подробности

Враг продвинулся в сторону Гуляйполя. Фото из открытых источников

"На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день. Враг смог продвинуться на несколько километров", – рассказал военный "Алекс".

Таким образом, отметил офицер ВСУ, российские оккупанты уменьшили расстояние до Днепропетровской области с 11 км до 9 км.

Он добавил, что сообщил о наступлении россиян "не для нытья, а для того, чтобы люди понемногу раздувались и собирали раму".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина. Российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям. "Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях – это может произойти со дня на день", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимного украинского чиновника. Зеленский проводит пересмотр кандидатур на замену Маркаровой в должности посла Украины в США. Посольство Украины в Вашингтоне пока не предоставило комментарий по этому вопросу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_alex33/4185
Теги:

Новости

Все новости