Россия начала формирование новой бригады, которая усилит группировку "Север" в Харьковской области. В частности, об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Война в Украине

Согласно его словам, согласно приказу министра обороны РФ от 21 августа и указания начальника Генштаба от 22 августа формируется новая добровольческая бригада под названием "Барс". В состав этой бригады войдут три отдельных отряда: "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород", общая численность которых составляет 4921 военнослужащего. Основной задачей новой бригады станет поддержка группировки войск "Север".

"Некоторые эксперты считают, что формирование добровольческих подразделений является скрытой формой мобилизации в армии РФ. Чаще новобранцев набирают из бедных регионов или среди иностранных граждан, которые часто не имеют должного боевого опыта," — добавил Саранцев.

Напомним, что 22 августа Третья отдельная штурмовая бригада объявила о наступательных действиях в Харьковской области. В результате контратак бригада захватила батальонный район обороны оккупантов, уничтожила вражеские взводные и ротные опорные пункты, а также продвинулась вглубь фронта почти на два километра.

Командир бригады полковник Андрей Белецкий отметил, что главной целью операции было ослабление наступательного потенциала 20-й армии РФ. Соотношение сил на поле боя составило 2,5 к 1 в пользу врага, включая поддержку вражеских сил.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации главкома Александра Сырского наиболее сложная ситуация на фронте сложилась на Покровском направлении, там идут самые жестокие бои. Впрочем, эксперты предполагают, что наступательный потенциал РФ начнет иссякать до конца сентября.



