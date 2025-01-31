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РФ начала атаковать "Шахедами" жилые дома: эксперт предупредил о новых намерениях Кремля

Ранее беспилотники нацеливались на военные и инфраструктурные объекты, тогда как теперь они пытаются атаковать украинские города.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Цели атак русских дронов-камикадзе изменились. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

РФ начала атаковать "Шахедами" жилые дома: эксперт предупредил о новых намерениях Кремля

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

"Русская армия перешла к более террористическим и геноцидным методам ведения войны. Теперь их цели направлены на то, чтобы влиять на украинское население с целью создания давления на военно-политическое руководство, чтобы заставить его прекратить боевые действия или капитулировать. Это часть стратегии давления на гражданских ", – считает Свитан.

Эксперт отмечает, что ранее беспилотники ориентировались на военные и инфраструктурные объекты, тогда как теперь они пытаются атаковать непосредственно украинские города.

"Обычно ПВО защищало эти важные объекты. Теперь же нужно обеспечить полное покрытие", – добавляет он.

По словам Романа Свитана, эффективность сбивания дронов типа "Шахед" осталась примерно на том же уровне. Кажется, что больше дронов достигают своих целей, однако это лишь иллюзия.

"Проходящие проходы проходили и раньше. Например, мы сбивали 85 из 100, и 15 все равно достигали целей. Они нацеливались на военные или инфраструктурные объекты, и гражданские их почти не замечали, даже если они попадали. Сейчас мы все еще сбиваем 85 из 100, но эти 15 атакуют гражданские объекты. Невозможно обеспечить 100% защиты от дронов.

Как уже писали "Комментарии", враг модернизировал ударные дроны, которые используют для обстрелов Украины, — теперь они не чувствительны к РЭБ. Именно поэтому "шахеды" долетели до центра Киева и повредили здания вблизи Офиса президента.



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/shahedi-vluchayut-v-kvartiri-ta-ruynuyut-budinki-ekspert-nazvav-neochikuvanu-prichinu-2756298.html
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