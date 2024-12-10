РФ начал раздражать Трамп и его предложения мира: такого россияне от него не ожидали

Российской стороне не нравятся обсуждаемые варианты прекращения войны, заявил в эфире "Эспрессо" политолог Тарас Загородний.

Путин и Трамп

По его словам, все предложенные варианты, предусматривающие принципиальные условия для Украины, вызывают у россиян недовольство.

"Сейчас будет много инсинуаций, потому что даже те варианты, которые мы видели и которые предусматривают принципиальные вопросы, уже не нравятся россиянам. Во-первых, я не видел ни в одном плане вопроса о сокращении военной помощи Украине. Не исключаю, что финансовая помощь США сократят на финансирование дефицита бюджета, опрокинув ее на Европу", — предположил эксперт.

Кроме того, Загородний подчеркнул, что россиян беспокоит дальнейшая поддержка украинской армии, ведь о демилитаризации речь не идет. По его словам, вероятная политика Дональда Трампа может включать в себя усиление роли Европы в финансировании собственной безопасности, что предполагает поддержку Украины как ключевого форпоста. Также европейские страны будут вынуждены закупать американское оружие, полностью устраивающее США.

Одним из главных источников неудовлетворения для России, по словам Загороднего, есть отсутствие поддержки их территориальных требований.

"Что россиянам еще категорически не нравится? Это то, что никто не предлагает этот бред, что Украина должна покинуть Запорожье, Херсон и Донецкую область, как об этом говорил Путин 14 июня. Россияне продолжают настаивать на признании этих территорий российской территорией, чтобы Украина была вне НАТО. Что должны быть международные договоры, которые закрепят аннексию. нигде не соглашается", — подчеркнул Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , против каких двух пунктов должна выступать Украина, чтобы не потерять возможность существовать, как государство.



