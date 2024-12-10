РФ начал раздражать Трамп и его предложения мира: такого россияне от него не ожидали

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Ткачик Олеся
Российской стороне не нравятся обсуждаемые варианты прекращения войны, заявил в эфире "Эспрессо" политолог Тарас Загородний.
Путин и Трамп
По его словам, все предложенные варианты, предусматривающие принципиальные условия для Украины, вызывают у россиян недовольство.
Кроме того, Загородний подчеркнул, что россиян беспокоит дальнейшая поддержка украинской армии, ведь о демилитаризации речь не идет. По его словам, вероятная политика Дональда Трампа может включать в себя усиление роли Европы в финансировании собственной безопасности, что предполагает поддержку Украины как ключевого форпоста. Также европейские страны будут вынуждены закупать американское оружие, полностью устраивающее США.
Одним из главных источников неудовлетворения для России, по словам Загороднего, есть отсутствие поддержки их территориальных требований.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , против каких двух пунктов должна выступать Украина, чтобы не потерять возможность существовать, как государство.
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