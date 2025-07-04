РФ нацелилась на захват четырех крупных городов Украины: каковы шансы у врага

Российские вооруженные формирования, действующие на оккупированных территориях Украины, в рамках летней наступательной кампании ставят перед собой цель захвата ключевых украинских городов. Речь идет о Славянске, Краматорске, Харькове и Сумах.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

О том, есть ли у противника реальные стратегические ресурсы для захвата большой части территории Украины, в эфире телеканала Эспрессо рассказал ветеран войны с Россией, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.

"Во всей истории войн за последние тысячи лет еще не было случаев, когда готовящаяся к большому наступлению армия вообще не имела бы продвижения. Вопрос в том, насколько глубоким может быть это продвижение и какой будет его цена. У них есть определенные тактические достижения, но стратегической способности захватить большую территорию нашей страны они не имеют. Гетман.

По словам майора, показательным примером является ситуация в районе Покровска – города, который оккупанты пытаются окружить в течение длительного времени, однако безуспешно.

"Покровск, как стоял, так и стоит. Поэтому предположить, что они способны захватить Славянск, Краматорск, Харьков или Сумы, можно, конечно, любые. Но на самом деле вероятность этого крайне низкая", — подчеркнул Алексей Гетьман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в то время как президент США Дональд Трамп все больше демонстрирует свою нерешительность в вопросе дальнейшей поддержки Украины, путинский режим использует этот шанс для наращивания своих наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы публикации отмечают, что российский диктатор в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не собирается прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и его цели остаются такими же, как и в начале вторжения. Он хочет восстановить российское господство в Украине и вынудить Запад прекратить поддержку Киева. И решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам дает значительный импульс усилиям Путина.

