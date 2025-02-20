РФ на переговорах озвучила США две просьбы: что сильно беспокоит Путина

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Кравцев Сергей
Во время переговоров в Эр-Рияде Россия просила США разблокировать замороженные государственные активы и ослабить наложенные против нее санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Moscow Times", ссылаясь на дипломатический источник.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Источник отметил, что Россия добивается восстановления доступа к средствам, которые были заморожены в США. Речь идет о части резервов Центрального банка РФ, а именно 6 млрд долларов, которая была вложена в долларовые активы перед началом полномасштабного вторжения в Украину.
По информации источников "The Moscow Times", российская делегация также приехала в Саудовскую Аравию, чтобы требовать возобновления работы дипмиссий и возвращения российской дипсобственности в США. Кроме того, Кремль добивается возвращения двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде, которые изъяла администрация Барака Обамы в 2016 году из-за обвинений в использовании их в целях разведки.
Также собеседник "The Moscow Times" подчеркнул, что российский диктатор поручил делегации РФ проявлять "максимально доброжелательное и в чем-то даже комплиментарное отношение к своим американским коллегам и президенту Дональду Трампу лично", чтобы получить максимум выгоды.
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