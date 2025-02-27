РФ на переговорах готовит Украине жесткий территориальный ультиматум: что известно

Кремль требует от Украины отказаться от контроля над важными городами, такими как Запорожье, Херсон и Краматорск, применяя политическое давление и ведя переговоры. Об этом говорится в новом своде Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Россия продолжает заявлять, что намерена полностью оккупировать Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Однако крупные города, в том числе Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины", — отмечается в анализе ISW.

Аналитики подчеркивают, что у России нет достаточных военных сил для захвата этих территорий, поэтому пытается достичь своих целей из-за политического давления и переговоров.

Если оккупанты смогут установить контроль над этими городами, это может привести к огромной гуманитарной катастрофе. Россия, вероятно, будет применять такие же методы репрессий, депортаций и принудительной ассимиляции, как и на временно оккупированных территориях.

Напомним, что Украина готова отвечать на каждый шаг российских агрессоров, и сейчас украинские военные активно сбивают вражеские беспилотники Shahed с помощью FPV-дронов.

Портал "Комментарии" уже сообщал, что 26 февраля между верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио была запланирована встреча. Однако ее внезапно отменили из-за "проблем с расписанием" на фоне усиления политической напряженности между Штатами и Европой. Официальные лица с обеих сторон объяснили невозможность встречи из-за проблем с графиком. В последний раз Каллас и Рубио встречались на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в прошлом месяце.