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РФ может захватить два больших города на Донбассе: какая угроза на фронте

Потери россиян уже достигли более 2000 окупантов ежедневно.

сегодня, 19:25
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Автор:
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Лиля Воробьева

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", заявил, что после возможного захвата Курахового российская армия может сосредоточить свои силы и резервы на захвате Покровска. Это позволило бы им получить стратегическое преимущество, в частности выйти в тыл Торецкого и Временного Яра, что приблизило бы русские войска к Константиновке. Это мнение он высказал в эфире телеканала Эспрессо .

РФ может захватить два больших города на Донбассе: какая угроза на фронте

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Лакийчук отметил, что россияне, вероятно, не будут опрокидывать ресурсы для наступления по другим направлениям, в частности Запорожскому. По его словам, выпрямление линии фронта после захвата Курахово позволит агрессору сконцентрировать усилия на Покровске. Захват этого города укрепил бы южный фланг врага и позволил развернуть наступление на север — в тыл украинских войск на Торецком, Часовоярском и Константиновском направлениях.

Впрочем, Лакийчук отметил, что такой сценарий зависит от способности российской армии сохранить достаточные ресурсы, поскольку ежедневные потери окупантов существенно возрастают. По его словам, российская армия теряет до 2000 человек ежедневно, что серьезно влияет на возможности ведения наступательных операций.

"Российские генералы должны подумать, хватит ли личного состава для реализации своих планов, ведь с такими потерями их планы могут быть разрушены", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ сформировали новую мощную бригаду , но ей не хватает очень важного оружия. 155-я механизированная бригада, одна из новейших и тяжеловооруженных в составе Вооруженных сил Украины, вернулась в Украину после длительного обучения за рубежом. По информации аналитика Forbes Дэвида Акса, эта бригада, хоть и получила современное оборудование и вооружение от союзников, сталкивается с критической нехваткой беспилотников, что может повлиять на ее боевую эффективность.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yakshcho-rosiyani-zakhoplyat-kurakhove-to-potim-vsi-svoi-sili-skontsentruyut-na-pokrovsku-viyskoviy-ekspert-lakiychuk
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