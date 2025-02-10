РФ может воспользоваться морозами для нового мощного удара: эксперты указали на риски

С усилением морозов увеличивается вероятность массированных ракетных обстрелов со стороны России по Украине, что может продолжаться до завершения зимы или отопительного сезона. В течение этого времени враг, вероятно, совершит еще несколько масштабных атак. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

В частности, военный аналитик Александр Мусиенко отметил, что более сильные морозы активизируют использование Россией беспилотных летательных аппаратов, которые применяются почти каждую ночь. Хотя "Шахеды" эффективно уничтожаются, их использование не прекращается и под угрозу постоянно попадают как объекты энергетической инфраструктуры, так и жилые дома.

Согласно оценкам экспертов, Россия может использовать перерыв в ракетных обстрелах для накопления боеприпасов и воспользоваться ухудшением погодных условий для новых атак. Мусиенко отмечает, что Россия готовит не только ракеты собственного производства, но и баллистические ракеты Северной Кореи и старые советские системы, в частности С-300. Кроме того, могут быть задействованы авиационные средства и крылатые ракеты.

Однако, по его словам, у России возникли сложности с накоплением ракет, что привело к уменьшению интенсивности обстрелов в последние месяцы. Россия требует больше времени для подготовки последующих массированных атак. Причиной уменьшения интенсивности ударов стала также успешная реализация Украины так называемых "Дип стачек" — ударов по российским военным объектам на территории России.

Авиационный эксперт Валерий Романенко также подчеркнул, что хотя у России трудности с производством ракет, вероятность новых массированных обстрелов сохраняется, поскольку Россия продолжает получать ракеты от других стран, в том числе Ирана и Северной Кореи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Россия взяла паузу в массированных ракетных обстрелах Украины, активно используя дроны, в том числе и имитаторы. Однако эта пауза может быть временной и при определенных условиях ракетные атаки могут возобновиться.