РФ может воевать долго: военный рассказал, как остановить нашествие врага

Россия способна вести войну длительное время, однако, если ограничить ее финансовые ресурсы, способность российских оккупационных войск к наступлению сразу снизится. Такое мнение в эфире Фабрики новостей высказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Ахиллес Федоренко.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос подготовки нового наступления Россией в Украине, он подчеркнул, что РФ стремится уничтожить украинскую государственность и саму Украину, а также украинцев.

Комментируя результаты действий российских оккупационных войск на украинской территории, Федоренко отметил, что во время летней наступательной кампании враг не выполнил ни одной задачи, определенной Владимиром Путиным и российскими генералами.

"Они не смогли оккупировать Покровск, хотя это было приоритетной задачей. Не смогли захватить Купянск, хотя 24 августа определяли как последний срок. Никакого оперативного прорыва они не совершили", — рассказал командир.

Он добавил, что россияне хоть и оккупировали больше территории Украины, однако следует учитывать "цену, которую заплатил враг", оценивая результаты на поле боя за период с 1 июня по 31 августа.

"Вы увидите, что результаты, умноженные на потери, ничтожны", — отметил Федоренко.

Командир подчеркнул, что украинское войско удерживает противника, в десятки раз превосходящего по численности и средствам. "Ни одна армия в мире, подчеркиваю, ни одна, без лишнего пафоса или преувеличений, не могла бы добиться такого результата", — сказал он.

Относительно дальнейших намерений РФ вести войну, Федоренко напомнил о населении России в 140 миллионов и углубленных отношениях с Северной Кореей и Китаем.

"Россия может воевать долго… Основной предпосылкой ведения боевых действий являются финансы, в частности, возможность пополнять бюджет за счет нефтедолларов", — пояснил военный.

Он отметил, что пока россияне способны добывать и продавать нефтепродукты, они могут подкупать граждан для ведения боевых действий против Украины, нанимать наемников и закупать комплектующие для предприятий военно-промышленного комплекса.

Они могут наращивать боевой потенциал и вести войну против Украины. Наша задача – лишить их этой возможности. Силы обороны должны наносить удары по территории РФ беспилотниками и украинскими ракетами, лишая возможности добывать нефть. Вторая составляющая — удары по предприятиям, обслуживающим или являющимся объектами военно-промышленного комплекса. Чтобы России нечем было воевать против нас", — добавил командир.

Федоренко также подчеркнул важность усиления санкционной политики и "силового влияния на флот", чтобы Россия не могла пополнять бюджет теневыми схемами.

"Перекроем финансовый вентиль – способности российско-оккупационных войск до наступления сразу снизятся, а Путин не сможет реализовать свой амбициозный план по уничтожению украинской государственности", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовит масштабный прорыв фронта . Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Канала" рассказал, что россияне действительно накапливают в районе Покровска морскую пехоту, традиционно задействованную в штурмовых действиях.

Эксперт добавил, что россияне перебросили до 60 тысяч своих военных из Сумщины и Покровского толка и юга Украины. Но для прорыва украинской обороны нужно применять не только личный состав, но и бронетехнику.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил в эфире "24 Канала", что российское командование готовится к атакам с использованием тяжелой техники, чтобы существенно прорвать линию фронта. Кремль понимает, что совершить прорыв на десятки километров малыми пехотными или штурмовыми группами невозможно, и россияне даже убедились в этом уже на практике, пытаясь продвинуться у Доброполья.



