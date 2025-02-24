РФ может увеличить количество массированных атак по Украине: что известно о новом плане врага

В ночь на 23 февраля Россия совершила самую большую атаку беспилотниками "Шахед" за весь период войны. Существует вероятность, что страна-агрессор наращивает производство дронов, что может привести к увеличению подобных ударов. Об этом сообщил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко, передает 24 канал.

Атака РФ по Украине (фото из открытых источников)

По его словам, производство дронов является для России более быстрым и экономически более выгодным вариантом.

"Очевидно, что Украина активно развивает собственное производство беспилотников. Главное, чтобы мы имели преимущество именно в качестве этих технологий", — подчеркнул он.

Мусиенко также отметил, что активизация атак дронами наблюдалась еще в ноябре и декабре 2024 года. В январе зафиксировали определенный спад, однако атаки снова участились.

"Снижение активности, вероятно, объясняется тем, что Россия использовала значительный запас дронов и ждала производства новых. Теперь атаки снова участились, и противник целенаправленно бьет по критически важной инфраструктуре", – отметил он.

Также он подчеркнул, что Украина постепенно усиливает свои возможности в сфере дроновых ударов. За последние месяцы значительно выросло количество атак на территории России.

Напомним, что "Комментарии" писали о блокировании помощи США . Откровенно напряженные отношения между США и Украиной, которые наблюдаются в медийном поле, заставляют украинцев переживать за будущее помощи от Америки. И вообще готовы ли украинские военные ко временам без оружия от США.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, что будет без помощи Америки. По его словам, оружие от Соединенных Штатов будет однозначно.

“Вопрос, какой, сколько и кто за это заплатит. Что-то определенно даст Евросоюз. Что-нибудь приобретем за свои деньги мы. Будет ли бесплатное оружие от США? Может быть, но не сразу. После того, как Трамп убедится, что Путин его "бросает" — возможно оружия без оплаты будет достаточно. А возможно, США намерены теперь исключительно зарабатывать на производстве оружия и бесплатного теперь не будет ничего”, — отметил политолог.



