РФ может ударить по ядерной инфраструктуре Украины: что указывает на угрозу

Россия снова нарушила запретную для полетов зону вокруг Южноукраинской АЭС, запустив ударные дроны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Энергоатома".



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“В ночь с 6 на 7 октября два российских БпЛА были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южноукраинской АЭС. Расстояние пролета шахедов от ядерных объектов составляло менее 10 км”, — рассказали в компании.

В "Энергоатоме" отметили, что за последнее время случаи фиксации российских ударных дронов кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.

"Энергоатом предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информированию отечественных и международных организаций", — говорится в сообщении компании.

Руководитель Энергоатома Петр Котин подчеркнул, что страна-агрессорка делает эти шаги совершенно осознавая возможные последствия. "Это ядерный терроризм и устрашение всего мира радиационной аварией", — убежден он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине может произойти блэкаут – света не будет до 5 дней. При прекращении работы любой атомной электростанции возникнет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут). После нее минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине. Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а через 4-5 дней будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов. Узнать подробнее о возможных сценариях прохождения зимы можно по ссылке.



