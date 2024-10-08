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РФ может ударить по ядерной инфраструктуре Украины: что указывает на угрозу

Россия начала чаще запускать ударные дроны вблизи украинских АЭС

сегодня, 19:25
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Кречмаровская Наталия

Россия снова нарушила запретную для полетов зону вокруг Южноукраинской АЭС, запустив ударные дроны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Энергоатома".

РФ может ударить по ядерной инфраструктуре Украины: что указывает на угрозу

Фото из открытых источников

“В ночь с 6 на 7 октября два российских БпЛА были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южноукраинской АЭС. Расстояние пролета шахедов от ядерных объектов составляло менее 10 км”, — рассказали в компании.

В "Энергоатоме" отметили, что за последнее время случаи фиксации российских ударных дронов кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.

"Энергоатом предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информированию отечественных и международных организаций", — говорится в сообщении компании.

Руководитель Энергоатома Петр Котин подчеркнул, что страна-агрессорка делает эти шаги совершенно осознавая возможные последствия. "Это ядерный терроризм и устрашение всего мира радиационной аварией", — убежден он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине может произойти блэкаут – света не будет до 5 дней. При прекращении работы любой атомной электростанции возникнет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут). После нее минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине. Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а через 4-5 дней будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов. Узнать подробнее о возможных сценариях прохождения зимы можно по ссылке.




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Источник: https://t.me/energoatom_ua/19515
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