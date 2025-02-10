РФ может пойти в наступление в новую область: на фронте может появиться новая угроза

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам в 2016-2019 годах Георгий Тука поделился своей оценкой возможных сценариев развития событий на фронте.

Наступление на Днепропетровщину (фото из открытых источников)

Он выразил мнение, что наступление российских войск на территорию Черниговской области выглядит маловероятным. Об этом он заявил во время чата в Главреде.

В то же время Тука не исключает вариант расширения боевых действий в направлении Днепропетровщины. Он подчеркнул, что такое развитие событий остается вполне возможным.

"Перенесение театра боевых действий на территории Днепропетровщины вполне возможно", — не исключил собеседник.

Кроме того, эксперт предостерег о возможном значительном усилении деятельности России внутри Украины. По его убеждению, рост активности окупантов может проявиться во многих сферах, в частности в тылу, экономике, инфраструктуре, политике и информационном пространстве. Он отметил, что все методы, относящиеся к так называемой "мягкой силе", будут применяться еще более активно.

"В разы. В тылу, в экономике, инфраструктуре, политике и информационном пространстве. Применение всего того, что называется "мягкой силой", станет более активным", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовится к активному наступлению на два города . Весной и летом российский диктатор Владимир Путин сконцентрирует все свои усилия на увеличении давления на Украину. Ожидаются трудные и сложные испытания для нашей страны. Украина способна выдержать эти трудности, если будет адекватно реагировать на разные вызовы. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он считает, что Россия может попытаться осуществить наступательные операции, в частности в Донецкой области.

"Больше всего — в Донецкой области. Не исключаю, что Путин может пытаться продвинуться с Донецкой области на Днепропетровщину. Надеюсь, что в Харьковской и Херсонской областях российские наступления не будут масштабными, но в Запорожье такие действия вполне возможны", — отметил Тука.

