РФ может начать новую войну: появились возможные сроки продления агрессии Кремля

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Лиля Воробьева
Политический философ, преподаватель Карлового университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов высказал свое мнение по поводу вероятности новой войны, которую может начать страна-агрессор РФ после возможного достижения перемирия в Украине.
Агрессия РФ (фото из открытых источников)
По словам эксперта, новая война не является неизбежной, однако при определенных условиях Россия может снова начать агрессию.
Кроме того, он не исключил, что новый этап агрессии со стороны РФ может начаться 5-7 лет спустя после установления перемирия в Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что есть угроза наступления для крупных городов . Города, расположенные ближе к линии фронта, такие как Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев, находятся под постоянной угрозой обстрелов авиации и дальнобойного оружия. Эта опасность будет оставаться актуальной и дальше. Однако на данный момент у российской армии нет возможности осуществить наступление на эти областные центры.В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте остается динамичной, и уже через месяц прогнозы могут измениться. Относительно возможности повторного захвата Херсона, Шарп пояснил, что для этого необходимо осуществить масштабное форсирование Днепра и наведение переправ, что является сверхсложной задачей для российской армии. В то же время, по словам эксперта, теоретически возможное наступление на левом берегу Днепра — либо в направлении Запорожья, либо прямо на север.
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