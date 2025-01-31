РФ может начать новую войну: появились возможные сроки продления агрессии Кремля

Политический философ, преподаватель Карлового университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов высказал свое мнение по поводу вероятности новой войны, которую может начать страна-агрессор РФ после возможного достижения перемирия в Украине.

Агрессия РФ (фото из открытых источников)

"Во всяком случае, к ней, несомненно, все будут готовиться", — подчеркнул он в комментарии для Главреда.

По словам эксперта, новая война не является неизбежной, однако при определенных условиях Россия может снова начать агрессию.

"Возможно, она (война, – ред.) не является неизбежной, но вполне очевидно, что если эта война, которую Россия развязала против Украины, закончится не реальным миром, а какой-то промежуточной формой, то, конечно, все будут готовиться к войне дальше", – отметил Морозов.

Кроме того, он не исключил, что новый этап агрессии со стороны РФ может начаться 5-7 лет спустя после установления перемирия в Украине.

"И понятно, что чем дальше вы готовитесь к войне, тем больше вероятность того, что она и произойдет", – подытожил политический философ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что есть угроза наступления для крупных городов . Города, расположенные ближе к линии фронта, такие как Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев, находятся под постоянной угрозой обстрелов авиации и дальнобойного оружия. Эта опасность будет оставаться актуальной и дальше. Однако на данный момент у российской армии нет возможности осуществить наступление на эти областные центры.

В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте остается динамичной, и уже через месяц прогнозы могут измениться. Относительно возможности повторного захвата Херсона, Шарп пояснил, что для этого необходимо осуществить масштабное форсирование Днепра и наведение переправ, что является сверхсложной задачей для российской армии. В то же время, по словам эксперта, теоретически возможное наступление на левом берегу Днепра — либо в направлении Запорожья, либо прямо на север.