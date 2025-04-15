РФ может начать новое наступление из Беларуси: есть ли угроза для Киева от новых учений врага

Этой осенью на территории Беларуси пройдут совместные военные учения с Россией. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский предупредил о вероятности повторения событий 2022 года, когда наступление на Киев осуществлялось через белорусское направление. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии для издания Главред высказал свою оценку по поводу угрозы нового наступления на украинскую столицу, а также возможности вторжения в одну из европейских стран.

Военные учения России и Белоруссии (фото из открытых источников)

По мнению Свитана, заявление генерала Сырского было необходимым с точки зрения военного планирования. Ведь ее отсутствие или легкомысленный тон могли бы напомнить недооценку угрозы в 2022 году, когда многие не верили в реальное наступление. Военное руководство, отмечает эксперт, всегда должно рассматривать самые опасные сценарии и готовиться именно к ним.

"Да, теоретически такая возможность есть. И она планируется — это командно-штабные игры, которые проводятся перед какими-либо учениями или во время них. Это может быть легендой — командно-штабные учения по захвату Польши или пробиванию коридора в Калининградскую область, или по захвату трех балтийских стран. Все это будет контекстом учений, одной из легенд", — сказал он.

В то же время, по словам Свитана, речь не идет о реальной подготовке к новому полномасштабному вторжению. Сами же учения действительно могут служить проверкой боевой готовности войск, однако на текущем этапе у России нет достаточных военных и материальных ресурсов для осуществления масштабной наступательной операции. Также добавил, что участие белорусских войск не станет решающим фактором в изменении ситуации на фронте.

Свитан напомнил, что в 2022 году Россия уже применила учения как прикрытие для развертывания полномасштабной войны против Украины. Однако этот шаг был военной авантюрой, поскольку имеющиеся силы были явно недостаточны для достижения поставленных целей — полного захвата Киева, Левобережной Украины или государства в целом. Главной целью тогдашней операции было установление контроля над украинской столицей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что названа область, которую РФ хочет захватить до 9 мая . Ситуация на передовой остается напряженной. Наибольшее давление со стороны российских окупантов наблюдается на Лимано-Купянском направлении, однако самыми сложными для врага остаются Херсонщина и западная часть Запорожской области, сообщил военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, россияне сталкиваются с серьезными логистическими трудностями на Херсонском и западном Запорожском направлениях – расстояние до основных баз составляет сотни километров. Поэтому оккупанты проводят лишь тактические операции и контрнаступательные действия, пытаясь растянуть украинский фронт.