Россияне не раз заявляли о намерении захватить Одессу. Об этом говорили и официальные представители страны-агрессора и публичные люди. К этим "прихотям" добавились комментарии и из США. В Центре противодействия дезинформации разоблачили очередной фейк и рассказали, о чем свидетельствуют такие заявления.

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“Ложь: “Войска России могли бы взять под контроль Одессу”. Такие заявления полковника ВС США в отставке Лоуренса Уилкерсона распространяют прокремлевские псевдоСМИ", – сообщили в Центре.

Отмечают, что правдой является то, что Уилкерсон выступает рупором российской пропаганды на Западе и ранее уже предрек "распад НАТО в ближайшее время", убеждал, что "истребители F-16 сами будут убивать пилотов ВСУ" и говорил, что "Путин быстро разберется с украинцами на Курщине".

“А относительно Одессы, то в самой РФ до сих пор периодически говорят о необходимости и главное – якобы возможность ее “освобождения”, — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что из-за уничтожения большой части кораблей ЧФ РФ и усиления соответствующих возможностей Украины любой десант в городе – самоубийство для оккупантов.

Однако подобные факты, по убеждению аналитиков ЦПД, отставного американского полковника Уилкерсона и российских распространителей его авторитетного мнения, не обходят.

Напомним, что Украине, по мнению советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, как писал портал "Комментарии", придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Он отметил, что в конце концов это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. "Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен", — отметил он.