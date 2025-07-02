РФ может бросить на фронт 30 тысяч новых наемников: на Западе рассказали, куда их отправит Кремль

Северная Корея планирует значительно расширить свое военное присутствие на стороне России в войне против Украины, отправив дополнительно от 25 до 30 тысяч солдат. Об этом свидетельствует оценка украинской разведки, с которой ознакомился телеканал CNN.

Военные КНДР (фото из открытых источников)

Согласно этим данным, ожидается прибытие новых подразделений в ближайшие месяцы. Они должны дополнить контингент из 11 тысяч военных, который направил Пхеньян еще в ноябре для охраны Курской области РФ от украинских атак.

Несмотря на то, что зафиксировано около 4 тысяч убитых и раненых среди северокорейских военных, сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжает набирать обороты.

Украинская разведка отмечает, что Министерство обороны России располагает ресурсами для обеспечения подразделений с КНДР вооружением, техникой и боеприпасами, что позволит интегрировать их в состав собственных вооруженных сил. Вероятно, северокорейские военные будут задействованы в боевых действиях на оккупированных территориях Украины, включая возможные масштабные наступления.

"В оценке, которую подготовила украинская разведка, также указано, что есть признаки переоборудования российских военных самолетов для транспортировки личного состава, что может свидетельствовать о подготовке крупномасштабной операции по опрокидыванию десятков тысяч иностранных войск через российскую Сибирь, граничащую с КНДР на юго-западе".

Спутниковые снимки, предоставленные CNN, зафиксировали возможные подготовительные действия к новому этапу опрокидывания северокорейских военных: прибытие корабля в российский порт, который уже использовался для транспортировки сил, а также грузовых самолетов в аэропорт Сунан в Пхеньяне.

В то же время, Дженни Таун, старшая научная сотрудница Стимсон-центра, считает, что озвученная украинской разведкой цифра в 30 тысяч военных может быть завышенной.

"Впрочем, у Северной Кореи, безусловно, есть возможность собрать такое количество личного состава. По всей вероятности, это не будут элитные солдаты. Ким Чен Ын четко дал понять, что готов к любым сценариям. Так что все зависит от потребностей России", — отметила эксперт.

Она предполагает, что более реалистичным выглядит развертывание от 10 до 20 тысяч солдат, предположительно в несколько этапов.

"Есть слухи, что российские военные командиры уже присутствуют в Северной Корее и проводят обучение личного состава", — отметила она.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Киев рассматривает возможность прибытия новых подразделений из КНДР. В то же время, он обратил внимание на риски для режима Кима, связанные с возможными потерями среди элитных военных на передовой.

"Привлечение Россией северокорейских элитных подразделений свидетельствует не только о растущей зависимости Москвы от тоталитарных союзников, но и о серьезных трудностях с мобилизационным резервом. Мы вместе с нашими международными партнерами внимательно наблюдаем развитие ситуации и готовы реагировать на новые вызовы", — подчеркнул Умеров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Северная Корея, вероятно, может в ближайшее время направить дополнительных военных в Российскую Федерацию в поддержку ее вооруженного вторжения в Украину. Такую информацию обнародовали аналитики в связи с состоявшимся в понедельник визитом делегации высокопоставленных чиновников северокорейских вооруженных сил в Москву. Об этом сообщает DW. Еще в июне руководитель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. По сообщениям российских медиа, в ходе этой поездки было достигнуто соглашение с Ким Чен Ином об отправке еще около 6000 военных инженеров и рабочих в Курскую область. Этот приграничный с Украиной регион активно используется Россией как логистический и операционный тыл для боевых действий.