РФ может бросить на фронт 30 тысяч новых наемников: на Западе рассказали, куда их отправит Кремль

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Лиля Воробьева
Северная Корея планирует значительно расширить свое военное присутствие на стороне России в войне против Украины, отправив дополнительно от 25 до 30 тысяч солдат. Об этом свидетельствует оценка украинской разведки, с которой ознакомился телеканал CNN.
Военные КНДР (фото из открытых источников)
Согласно этим данным, ожидается прибытие новых подразделений в ближайшие месяцы. Они должны дополнить контингент из 11 тысяч военных, который направил Пхеньян еще в ноябре для охраны Курской области РФ от украинских атак.
Несмотря на то, что зафиксировано около 4 тысяч убитых и раненых среди северокорейских военных, сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжает набирать обороты.
Украинская разведка отмечает, что Министерство обороны России располагает ресурсами для обеспечения подразделений с КНДР вооружением, техникой и боеприпасами, что позволит интегрировать их в состав собственных вооруженных сил. Вероятно, северокорейские военные будут задействованы в боевых действиях на оккупированных территориях Украины, включая возможные масштабные наступления.
Спутниковые снимки, предоставленные CNN, зафиксировали возможные подготовительные действия к новому этапу опрокидывания северокорейских военных: прибытие корабля в российский порт, который уже использовался для транспортировки сил, а также грузовых самолетов в аэропорт Сунан в Пхеньяне.
В то же время, Дженни Таун, старшая научная сотрудница Стимсон-центра, считает, что озвученная украинской разведкой цифра в 30 тысяч военных может быть завышенной.
Она предполагает, что более реалистичным выглядит развертывание от 10 до 20 тысяч солдат, предположительно в несколько этапов.
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Киев рассматривает возможность прибытия новых подразделений из КНДР. В то же время, он обратил внимание на риски для режима Кима, связанные с возможными потерями среди элитных военных на передовой.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Северная Корея, вероятно, может в ближайшее время направить дополнительных военных в Российскую Федерацию в поддержку ее вооруженного вторжения в Украину. Такую информацию обнародовали аналитики в связи с состоявшимся в понедельник визитом делегации высокопоставленных чиновников северокорейских вооруженных сил в Москву. Об этом сообщает DW. Еще в июне руководитель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. По сообщениям российских медиа, в ходе этой поездки было достигнуто соглашение с Ким Чен Ином об отправке еще около 6000 военных инженеров и рабочих в Курскую область. Этот приграничный с Украиной регион активно используется Россией как логистический и операционный тыл для боевых действий.