РФ могла переоборудовать Су-34 для запуска "Кинжалов": какая главная угроза, чем ответим

В сети продолжают обсуждать, что россияне могли переоборудовать истребители-бомбардировщики Су-34 для запуска с них аэробалистических ракет "Кинжал". О чем это говорит? Какой ответный сюрприз готовит Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Су-34. Фото: из открытых источников

Можно было ожидать, что россияне попытаются переоборудовать самолеты

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил в эфире "Украинского радио", в том, что россияне могли переоборудовать истребители-бомбардировщики Су-34 для запуска из них аэробалистических ракет "Кинжал", нет ничего удивительного, но это дополнительная опасность для Украины.

"Самолет МИГ-31 был сделан именно для того, чтобы запускать "Кинжалы". Их было небольшое количество, и это было едва ли не экспериментальное оружие для россиян. Раньше они его не использовали. Для того, чтобы запускать "Кинжалы" из других самолетов, нужно только переделать крепеж. И это несложная технологическая задача", — отметил он.

По его словам, можно было ожидать, что россияне попытаются переоборудовать другие самолеты для того, чтобы они могли нести "Кинжалы". Поэтому сейчас у них улучшились возможности для запуска этих "Кинжалов". Но Украина их перехватывает все равно. "Кинжал" запускается с большого расстояния с разных самолетов. И ВСУ перехватывают их уже напрямую, когда они залетают на нашу территорию и двигаются к той цели, на которую были направлены.

"Единственное, что когда поднимался МиГ-31, мы понимали, что он поднимается с "Кинжалом". А сейчас мы не можем высчитать, есть ли что-то в воздухе, который несет "Кинжал". Мы можем только увидеть напрямую полет этой ракеты", — объяснил эксперт.

Реактивные дроны уже готовятся

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире канала "Киев24" отметил, что уже скоро Украина сможет поражать российские самолеты проходящими испытания реактивными дронами.

По словам эксперта, сейчас украинским дронам не удается уничтожать самолеты на аэродромах РФ, поскольку россияне успевают поднимать их в воздух.

Комментируя удары Украины по аэродрому "Энгельс" в РФ, эксперт отметил, что россияне его хорошо защищают, потому что это основная база стратегической авиации. И в принципе, как отметил авиаэксперт, на поверхности этой базы мало что есть, она организована так, что все взрывоопасные вещи, в том числе ракеты и другие снаряды, находятся под землей.

"Самолеты не под землей. Но пока нашими дронами мы долетаем, они успевают подняться в воздух... Вопрос сейчас только в скорости наших дронщиков. Но уже появляются реактивные дроны, заканчиваются испытания. Скоро будем видеть", — сказал Криволап.

Также будет возможность поражать самолеты баллистическими ракетами, когда появятся в большом количестве, добавил эксперт.

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