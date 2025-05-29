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РФ массово опрокинула бомбардировщики на аэродром «Оленья»: что там происходит

РФ пытается запутать разведки Украины и Запада, перегоняя свои самолеты между аэродромами

сегодня, 21:25
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Лиля Воробьева

Спутниковые снимки зафиксировали концентрацию стратегической авиации на российском военном аэродроме Оленья: на территории базы находились 40 бомбардировщиков Ту-22М3 и 11 стратегических самолетов Ту-95МС. Об этом пишет Defense Express.

РФ массово опрокинула бомбардировщики на аэродром «Оленья»: что там происходит

Российский Ту-95МС (фото из открытых источников)

По данным аналитического ресурса AviVector, на 26 мая на этом аэродроме сосредоточилось около 20% всего парка указанной авиации. Также было обнаружено пять транспортных самолетов Ан-12.

Поскольку в России насчитывается не более 60 единиц Ту-22М3, такой масштаб возвращения авиации с базы Бела на Оленью свидетельствует о концентрации почти всего имеющегося ресурса на этой локации. Из 11 Ту-95МС, находившихся на "Оленье" 26 мая, в ракетную атаку по Украине было привлечено только три. Это может свидетельствовать об ограниченной боевой готовности части стратегической авиации РФ, невзирая на ее численность.

РФ массово опрокинула бомбардировщики на аэродром «Оленья»: что там происходит - фото 2

Также отмечено, что 25 мая на аэродроме "Энгельс" находились шесть бомбардировщиков Ту-95МС, три Ту-160 и четыре фронтовых бомбардировщика Су-34. Уже на следующий день, 26 мая, количество самолетов на этой базе существенно уменьшилось: осталось по три Ту-95МС и Ту-160, а также два Су-34. После ракетного удара 26 мая на аэродром "Энгельс" одновременно вернулись семь Ту-95МС, еще один самолет этого типа был опрокинут на "Оленью".

Эксперты считают, что постоянное перемещение бомбардировщиков между российскими авиабазами является частью целенаправленной тактики. Ее цель — усложнить наблюдение со стороны разведки Сил обороны Украины и союзников, а также скрыть стадии подготовки к возможным ракетным обстрелам, включая момент вылета самолетов. Defense Express подчеркивает, что Россия применяет эту тактику даже, несмотря на интенсивное использование ограниченного ресурса налета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова готовят обстрел Украины . Россия готовится к очередной возможной массированной ракетной атаке на Украину – об этом свидетельствуют новые признаки активности на военных авиабазах РФ. По информации телеграмм-канала Tracking, начата зарядка стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101, обычно применяемыми при массированных ударах.

В частности, ночью была зафиксирована передислокация бомбардировщиков с базы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2" — ключевую для стратегической авиации России. На спутниковом снимке по состоянию на 08.00 28 мая виден процесс загрузки бортов ракетами. На одном из кадров зафиксирован грузовик, якобы доставляющий ракеты Х-101 в самолет, предположительно именно из "Оленьи".



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Источник: https://defence-ua.com/news/scho_oznachaje_fakt_peregonu_na_bazu_olenja_azh_40_tu_22m3_ta_20_vid_najavnih_v_rf_litakiv_tu_95ms-18971.html
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