РФ массово опрокинула бомбардировщики на аэродром «Оленья»: что там происходит

Спутниковые снимки зафиксировали концентрацию стратегической авиации на российском военном аэродроме Оленья: на территории базы находились 40 бомбардировщиков Ту-22М3 и 11 стратегических самолетов Ту-95МС. Об этом пишет Defense Express.

Российский Ту-95МС (фото из открытых источников)

По данным аналитического ресурса AviVector, на 26 мая на этом аэродроме сосредоточилось около 20% всего парка указанной авиации. Также было обнаружено пять транспортных самолетов Ан-12.

Поскольку в России насчитывается не более 60 единиц Ту-22М3, такой масштаб возвращения авиации с базы Бела на Оленью свидетельствует о концентрации почти всего имеющегося ресурса на этой локации. Из 11 Ту-95МС, находившихся на "Оленье" 26 мая, в ракетную атаку по Украине было привлечено только три. Это может свидетельствовать об ограниченной боевой готовности части стратегической авиации РФ, невзирая на ее численность.

Также отмечено, что 25 мая на аэродроме "Энгельс" находились шесть бомбардировщиков Ту-95МС, три Ту-160 и четыре фронтовых бомбардировщика Су-34. Уже на следующий день, 26 мая, количество самолетов на этой базе существенно уменьшилось: осталось по три Ту-95МС и Ту-160, а также два Су-34. После ракетного удара 26 мая на аэродром "Энгельс" одновременно вернулись семь Ту-95МС, еще один самолет этого типа был опрокинут на "Оленью".

Эксперты считают, что постоянное перемещение бомбардировщиков между российскими авиабазами является частью целенаправленной тактики. Ее цель — усложнить наблюдение со стороны разведки Сил обороны Украины и союзников, а также скрыть стадии подготовки к возможным ракетным обстрелам, включая момент вылета самолетов. Defense Express подчеркивает, что Россия применяет эту тактику даже, несмотря на интенсивное использование ограниченного ресурса налета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова готовят обстрел Украины . Россия готовится к очередной возможной массированной ракетной атаке на Украину – об этом свидетельствуют новые признаки активности на военных авиабазах РФ. По информации телеграмм-канала Tracking, начата зарядка стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101, обычно применяемыми при массированных ударах.

В частности, ночью была зафиксирована передислокация бомбардировщиков с базы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2" — ключевую для стратегической авиации России. На спутниковом снимке по состоянию на 08.00 28 мая виден процесс загрузки бортов ракетами. На одном из кадров зафиксирован грузовик, якобы доставляющий ракеты Х-101 в самолет, предположительно именно из "Оленьи".